V Šenčurju sreči rečejo krompir

Knjižica Krompir v Šenčurju bi bila lahko odlično izhodišče za nastanek unikatne kulinarično-turistične zgodbe.

Gremo v Krompirjevo deželico

Sončna juha

Krompirjeva poletna zmešnjava

Solata za 4 osebe: 1 kg kuhanega krompirja – narezanega na kocke

Preliv: oljčno olje, 1 žlica gorčičnih semen, limonov sok, na drobno narezani feferoni (pekoči ali sladki), sesekljan peteršilj, na drobne kocke narezana rdeča čebula, sol, bel poper

V posodici zmešamo sestavine za preliv in mešanico prelijemo čez še topel kuhan krompir.

Krompirjeva poletna zmešnjava

Zakaj rečemo, da imamo krompir?

Sončna juha

Za 4 osebe: 700 g krompirja, 1 bela čebula, 3 stroki česna, sol, bel poper, kurkuma, malo olja, lahko tudi kisla ali sladka smetana ter malo oljčnega olja

Na olju prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo strt česen in pražimo samo tako dolgo, da zadiši. Zdaj gre v lonec na kocke narezan olupljen krompir. Solimo, popramo, dodamo kurkumo in kuhamo toliko časa, da je krompir nared. Zmešamo s paličnim mešalnikom. Ko postrežemo, po želji dodamo žlico ali dve kisle oziroma sladke smetane ali malo oljčnega olja.

135 odtenkov

Barba Štembergar Zupan z glinenim krompirjem

Sončna juha

Za 4 osebe: 700 g krompirja, 1 bela čebula, 3 stroki česna, sol, bel poper, kurkuma, malo olja, lahko tudi kisla ali sladka smetana ter malo oljčnega olja

Na olju prepražimo nasekljano čebulo. Dodamo strt česen in pražimo samo tako dolgo, da zadiši. Zdaj gre v lonec na kocke narezan olupljen krompir. Solimo, popramo, dodamo kurkumo in kuhamo toliko časa, da je krompir nared. Zmešamo s paličnim mešalnikom. Ko postrežemo, po želji dodamo žlico ali dve kisle oziroma sladke smetane ali malo oljčnega olja.

Kraljeva torta šenčurjanka

Postopek priprave je hudo varovana skrivnost, avtorica recepta Nataša Mohar Mustafa pa se je odločila, da ga tudi zaščiti. Zato vam prinašamo le zgodbo o kraljevi torti šenčurjanki, ki jo je ustvarjalna gorenjska slaščičarka pripravila za vaščane kraja, od koder izvira: »V torto sem združila skrbno izbrane sestavine lokalnih pridelovalcev – biskvit iz ajde, rožičev, krompirja in orehov, ki se slastno raztopi ob rahli kremi iz domačih hrušk in črnega ribeza. V torti so pečat lokalnega življenja, dodano dolgoletno znanje iz Hiše dobrih tort Kraljevi mignon ter predanost domačemu kraju.«

Kot mnoge lepe stvari se je tudi ta kulinarični zapis začel s kavo. V kranjski slaščičarni Kraljevi mignon nam jo je skuhalain zraven (ne brez ponosa) povedala, da je za svoj domači kraj, ki je le nekaj kilometrov oddaljen od gorenjske metropole, pripravila krompirjevo torto.»To poletje smo v Šenčurju pripravili Krompirjevo, torej praznovanje ob deseti obletnici postavitve spomenika krompirju. Tam sem torto kraljevo šenčurjanko predstavila premierno. Odzivi so bili odlični in marsikdo sploh ni verjel, da v njej ni niti kančka moke, kajti glavna sestavina te rahle torte je seveda krompir,« je med nasmeški nanizala sogovornica, ki je za praznik v domačem kraju pripravila tudi krompirjeve mafine in minjone, v katere se je vmešal krompir. Takoj smo h krompirjevi zgodbi tudi mi pristavili svoj lonček. Pa pokukajmo na sredino kulinarične abecede in se ustavimo pri črki K, ki predstavlja krompir.Iz slaščičarne, ki že dve desetletji deluje v pritličju enega od blokov v kranjskem naselju Planina, smo skočili v sosednjo občino Šenčur. Ta je med Gorenjci še danes znan kot Krompirjeva deželica. Zakaj takšno poimenovanje?»Tu je bilo do leta 2000 krompirjevo središče, kar pomeni, da so mnogi kmetje v Šenčurju in okolici pridelovali semenski krompir. Tu sta bila še sortirnica in večje skladišče, tudi Laboratorij za fiziologijo in virusne bolezni krompirja. Tu so pod vodstvom priznanega strokovnjaka dr.pridelovali različne sorte semenskega krompirja, proučevali bolezni krompirja in iskali zdravila,« se po preteklosti sprehodi. Njeno ime ljubitelji keramike že dobro poznajo, saj z možemv vasi blizu Šenčurja vodi lončarsko delavnico in Zavod V-oglje.Malo manj znano pa je, da Barba Štembergar Zupan v domačem kraju vodi tudi študijske krožke. In na prvem od njih se je z zagnanimi domačini in tistimi, ki so delali v krompirjevem središču, pred dobrim desetletjem lotila ravno krompirja. Nastala je knjižica z naslovom Krompir v Šenčurju – krompirjeve jedi, ki bi lahko nekega lepega dne služila kot odlično izhodišče za razvijanje unikatne, kulinarično-turistične zgodbe.Vanjo bi lahko vključili tudi postanek pri spomeniku krompirju, ki stoji sredi kraja. Spomenik, ki upodablja cesaricos krompirjem v eni roki in vladarskim žezlom v drugi, je izdelal akademski kipar, pred desetletjem pa so spomenik krompirju postavili na pobudo in z donacijo Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi.Mnogo zanimivosti o krompirju nam med prijetnim pogovorom natrosi odlična poznavalka keramike Barba Štembergar Zupan. Pove tudi to, zakaj sreči še danes rečemo krompir: »Kmetje so krompir kot novo kulturo zelo težko sprejeli in so ga, ukazu pruskega kraljain avstrijske cesarice Marije Terezije navkljub, pogosto metali s svojih njiv, zato so okrajni vladarji postavili vojaško stražo. Vojaki, ki jim ni bilo treba na nevarnejše naloge in so pazili krompirjeve njive, so vedeli, da bodo preživeli. Imeli so srečo, imeli so krompir.«S sogovornico prelistava knjižico, ki je v Šenčurju nastala pred desetletjem. Vanjo so zajeti zapisi že omenjenega dr. Kusa, ki se je krompirju zapisal že leta 1955 in je najprej vodil Selekcijsko postajo v Poljanah nad Škofjo Loko, zatem pa se v službo vozil v Šenčur, kamor so iz Poljanske doline leta 1960 preselili pridelovanje osnovnega semenskega krompirja.Knjižico zapolnjujejo še besede domačinov, ki so se spominjali tudi tega, da so v okolici Šenčurja krompirjeve njive v starih časih orali s samcem – to je enobrazdnim plugom, ki ga je vlekel konj ali vol. Zanimiv je tudi zapis, ki kot inženirka kmetijstva krompir dobro pozna, poleg tega je članica že omenjenega društva, ki v središče postavlja pražen krompir.Med drugim ugotavlja, da imamo v Sloveniji 135 znanih imen za krompir. Če omenimo samo nekatera, ki se nam zdijo najbolj posrečena: bob, hrušice, jabučice, kostanj, karun, muga, zemljak …Študijski krožek, ki je krompir obdeloval pod vodstvom Barbe Štembergar Zupan, je zbral tudi 30 receptov. Nekaj jih je v knjižico prispevala vodja krožka, ki je krompir spremenila v posladek, tako da je popečenemu namenila družbo melone, medu in orehov. Ta recept je v hiši na robu vasi Voglje, ki jo dopolnjuje venomer živahen keramični atelje, na jedilniku takrat, ko so na urniku posebne priložnosti: »Največkrat pa pripravim tenstan krompir. Prepražim ga na čebuli, zalijem z govejo juho in posujem z nasekljanim peteršiljem. Krompir je odličen tudi, ko ga na masti pripravimo v pečici. Takrat ga ne narežem na tanko, da po peki ne dobimo čipsa, ampak pravi okus pečenega krompirja.«Poleg tenstanega vam danes z besedo in sliko predstavljamo še nekaj krompirjevih jedi. Recept za kraljevo torto šenčurjanko je skrivnost, zato nam Nataša Mohar Mustafa seveda ni izdala vseh podrobnosti. Je pa njen mož, kuhar po poklicu, ob izteku dopustniških mesecev za vas pripravil dva osvežilna in prav nič skrivnostna krompirjeva recepta. »Malo sem se poigral s krompirjem. Vprašal sem se, kako bi ga pripravili, da bi še bolj teknil poleti. Vključil sem na prvi pogled nevsakdanje sestavine. Če recepta preizkusite, boste videli, da se odlično podajo h krompirju,« je v odlični slovenščini pojasnil Zaid Mustafa, ki ga je ljubezen do simpatične slaščičarke iz Krompirjeve deželice pred dobrim desetletjem iz Jordanije pripeljala na Gorenjsko.