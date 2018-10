Trend: kako doma pripraviti rjavo maslo

Pripravite se: prihajajo hudi nalivi, veter in poplave

LJUBLJANA – Po večjem delu Slovenije že dežuje, padavine pa se bodo še okrepile. Po podatkih Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje (Arso) bo od sobote do nedelje zvečer predvsem v višjih legah Primorske, Notranjske in Gorenjske pihal jugozahodnik s hitrostjo 70 do 90 kilometrov na uro. Sunki vetra nad 70 kilometri na uro se lahko pojavijo tudi na izpostavljenih