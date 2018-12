To je ambasadorka nove linije slovenskih vin

K vinu lahko postrežemo tudi preproste prigrizke.

Novo linijo vin sta na Ljubljanskem gradu predstavila Nuška Drašček, ambasadorka Selekcije, in David Urankar.

Vino uživajmo z vsemi čutili, s sluhom, vidom, vonjanjem in okušanjem, tako se nam bo razkrilo v celoti.

Ko so v Hoferju predstavili novo linijo vin, imenovano Selekcija, so razmišljali predvsem o tem, da bi kupcem po dostopni ceni ponudili odlična vina iz vseh treh vinorodnih dežel. Tista, najbolj značilna za posamezni del Slovenije, so združili v zbirko 19 steklenic in na nalepke dodali napis Selekcija. Ambasadorka nove linije je pevka, vinski publicist in sommelier druge stopnjepa je tisti, ki je orisal karakter nekaterih vin iz nove Hoferjeve linije.»Slovenija je vinorodna dežela, sicer ne velika, toda z butično kakovostjo svojih vin lahko prepriča najbolj razvajene vinoljube kjer koli. Tudi zato pozdravljam plodno sodelovanje vidnih slovenskih kleti s trgovskimi podjetji, ki lahko na ta način sleherniku približajo dobra vina z dostopnimi cenami. Da bo namen res dosežen, imejmo spoštljiv odnos do vina, saj si ga to nedvomno zasluži. Vino uživajmo z vsemi čutili, s sluhom, vidom, vonjanjem in okušanjem, tako se nam bo razkrilo v celoti. Najbolje ob primerni hrani, kjer sta jed in vino enakopravna, tako bosta ustvarjena sozvočje, harmonija, nam v veselje in užitek,« razmišlja Rozman.Novo linijo vin, ki so jo ustvarili v sodelovanju s priznanimi slovenskimi vinarji, so v Hoferju razdelili na štiri dele. Za uvod so izbrali dve penini iz Radgonskih goric, potem pa se začenja potovanje po vinorodnih deželah.Primorsko zastopa sedem vin: chardonnay, malvazija, cabernet sauvignon, rebula, rosé, merlot in refošk. Ta vina, ki bi lahko spremljala trenutke igrivosti, prihajajo iz dveh kleti – Vinakoper in Goriška brda.Potem je tu Posavje in vina za trenutke drznosti, ki so nastala v sodelovanju s kletjo Zajc. Na Bizeljskem so v Hoferjevo zbirko dodali dve vini: modro frankinjo in sveži muškatni rizling. Podravsko vinorodno deželo zastopajo vina, ki jih je trgovec ustvaril s pomočjo kleti Puklavec Family Wines. Tam, v osrčju Ljutomersko-Ormoških goric, so dodali traminec, rumeni muškat, sauvignon, chardonnay ter renski in laški rizling.