Zlato je velik biznis, zlasti v Dubaju, z njim je povezana najnovejša uspešnica: užitno zlato. Torej ni čudno, da eden od najprestižnejših dubajskih hotelov Burj Al Arab svojim premožnim gostom med drugim ponuja kapučino z zlatom in koktajl z zlatimi lističi, in to v 27. nadstropju, 200 metrov nad morsko gladino.



Na leto dajo v hrano in pijačo približno 700 gramov zlata.