Stara gostilna, Piran

Ocena okusojedcev



vrsta ponudbe: gostilna

hrana, vino: 10

postrežba: 10

cena/kakovost: 10

vtis skupaj: 10

Stara gostilna



Donata Krašek

Savudrijska 2

6330 Piran

Tel: + 386 (0)40 777 979

Splet: stara-gostilna.com

urnik

Vsak dan od 16. do 23. ure. Pri njih lahko tudi prespite (Donatella house).

degustacijski meni

Štirje hodi 55 evrov, šest hodov 80 evrov ..., lahko si jih privoščite tudi 15 ali več.

vinska klet

120 etiket.

Od užitka in sreče za mizo včasih kar zapremo oči. A tega vam v Stari gostilni ne priporočamo. Imejte jih široko odprte – ko se srečajo kuharske veščine, umetnost in eleganca, je treba jesti tudi z očmi. Vsak krožnik je pustolovščina in zgodba zase, enkrat se škampi ujamejo v zlato dračje, drugič kukajo iz kamnov, miza, na kateri je čisto pravo drevo, se spremeni v obalo s kamenčki ali gozd. Vselej je drugače, saj chefniza presenečenje za presenečenjem.Na hrustljavo ocvrte sipine miške smo mazali odlično domače maslo s tartufi. Močne okuse je s sadno in citrusno noto omilila vrhunska penina bjana, uglajeno pa je pospremila tudi ravno prav mazavo in prav nič težko pašteto iz gosjih jeter in piščanca. Tri leta sušen pršutso postregli s popečenim domačim kruhom s semeni. Pršut krškopoljskega prašiča, ki rije po kraški gmajni, je bil fenomenalen, sočen in voljan je prinesel peto dimenzijo okusa, umami. V kozarcu se je zaiskrila vitovska grganja (2017)inin z mineralnostjo podčrtala slanost pršuta, note breskve in jabolka s kančkom prijetne grenkobe pa so poskrbele za uravnotežen in zaokrožen okus ter prav takšen zaton. Sladkasti in sočni škampi v tempuri so nežno božali jezik, tempura pa je bila dovolj tanka, da je ohranila krhkost in prefinjenost in ni zasenčila prvovrstne morske dobrote.Ker si Stara gostilna želi biti drugačna od turistične ponudbe na naši rivi, je lastnicapostavila visoke standarde. Zato je v kuhinji chef Gradimir Dimitrić, zato je vsak krožnik in vsak kozarec skrbno izbran in zato je postavitev na krožniku vsakič drugačna. Ambicij biti in postati še boljši, predvsem pa drugačni, ne skrivajo. Zato je njihov brancin dehidriran, pred gostom ga le še ožgejo z gorilnikom. Postrežejo ga s pirejem rdeče pese, šalotko, ki jo obarvajo z rdečo peso, in slanim sirom. Harmonija in eleganca čez vse, tako kot tudi brancin, ki ga zavijejo v kartoč in spečejo v glini. Nismo se mogli odločiti, kateri je boljši. Tudi topla hobotnica s paradižnikom je poskrbela za element presenečenja, saj se je pod steklenim zvonom skrivala v aromatiziranem dimu. V Stari gostilni si namreč veliko dajo opraviti s podrobnostmi in tudi biftek ni zgolj pečen, temveč v oljčnem olju z začimbami. Nož je zdrsel skozenj kot skozi maslo, in čeprav smo si že rahljali pasove, smo se spopadli še s sladico. Flambirano sadje in fritule so zaključile neverjetno predstavo. Ta je v Stari gostilni vendarle zaradi – okusa.