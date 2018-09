Štajerski bograč najboljši

Smučar Filip Flisar je prepričan, da ne moreš skuhati enakega bograča dvakrat.

V sklopu festivala Vinarium je Lendava gostila največje tekmovanje v kuhanju bograča v državi, tradicionalni Bogračfest. V deževnem vremenu se je začelo že zgodaj zjutraj z budnico domačega pihalnega orkestra. Kmalu zatem so člani 84 tekmovalnih ekip iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške prevzeli potrebne sestavine za znamenito prekmursko jed in se lotili urejanja prostora in kuhe.Bogračfest ima v Lendavi posebno mesto, gre za pravi festival kulinarike, na katerem ob tej tradicionalni vinogradniški jedi ponudijo še druge domače dobrote, kot so lendavski pereci, ocvirkove pogače ter seveda rujno vino. Tokratne temperature niso bile poletne, toda kljub temu so lahko obiskovalci na 1400 metrov dolgem prizorišču spremljali delo ekip, ki so jim organizatorji priskrbeli drva in kotle pa tudi vse sestavine, ki so potrebne za pripravo vrhunskega bograča: tri vrste mesa, čebulo, česen in olje ter vse začimbe. Med tekmovalce je bilo letos razdeljenih približno 500 kg mesa, 350 kg kruha, 600 kg krompirja, čez 500 kg čebule, 40 kg česna, 200 litrov olja in masti ter 100 kg paprike.Šestčlanska komisija je imela veliko dela, hkrati pa je priznala, da je bila odločitev zelo težka, saj so bili letošnji bograči neverjetno dobri. Kar 10 ekip je odneslo domov zlato priznanje, le prvim trem so podelili priznanje za mojstra. Zmagovalni bograč je pripravila ekipa Turističnega društva Hoče, ki je dosegla kar 49 točk od 50, pred dvema domačima ekipama iz Lendave: drugouvrščeno ekipo Virs in tretjo Moto klub Lendava. Podeljena je bila tudi nagrada za najlepše urejeno tekmovališče: ekipa Turističnega društva Stolp je osvojila tretje mesto, Lovci drugo, zmaga pa je pripadla članom ekipe Artex – Linox.Svoj bograč je tokrat pripravil tudi aktualni slovenski masterchef. Za pripravo vrhunske jedi se je pripeljal iz Kopra ter poprijel za kuhalnico. Na Bogračfestu je sodeloval prvič in je bil nad dogajanjem navdušen. Bogračfest 2018 se je končal na odru pri Ribiškem domu. Tam so zbrane zabavali Blue Planet, Crvena jabuka in Sax in the house, njihova glasba pa je odmevala pozno v noč.