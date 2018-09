Šolska malica

FOTO: Hana Splichal

Jesen je obdobje učenja, poglabljanja vase in umirjanja.

Sendvič za s seboj



dve veliki rezini kruha

arašidovo maslo

solatni paradižnik

kumara

par lističev baziike

sol

oljčno olje



Najpomembnejša sestavina tega recepta je arašidovo maslo. Z njim na tanko namažemo oba kosa kruha, obložimo in sestavimo. Arašidovo maslo bo povezalo vsebino sendviča in držalo kosa kruha skupaj. Praktično, hranilno in okusno, ravno prav za malico.



Sendvič bo seveda boljši in bolj zdrav, če izberemo dober polnovreden kruh. Pridružite se vedno več ljudem, ki spet sami pečejo kruh po starem, z drožmi.

Za nadev narežemo solatni paradižnik, ga obložimo z lističi bazilike, solimo in pokapljamo z oljčnim oljem. Neolupljeno kumaro narežemo na tanke lističe. Kumare za sendvič ne solimo, ker slana spusti tekočino in se zmehča.

Sendvič sestavimo in zavijemo ali pa naložimo odprtega v škatlico za malico.

Starši in otroci večinoma niso zadovoljni s šolsko malico. Večkrat to slišim tudi od učiteljev, zadnjič mi je o tej težavi potožila celo ravnateljica, češ da je zelo težko najti pametno rešitev v labirintu ponudnikov, cen, zakonov, dobaviteljev, pogojev, predpisov in zahtev staršev. Slišati je bilo kot igra, pri kateri se igralec poskuša čim hitreje prebiti mimo ovir in nepoškodovan doseči cilj. Čisto nelogično je, da zdrava malica ni samoumevna.Seveda vam bodo vsi zatrdili, da je tako, po predpisih tudi mora biti tako. Govorim o tem, da kos belega kruha s čokoladnim namazom in sokom v tetrapaku morda ni najboljša izbira za šolsko malico.Najbrž je res, da imajo to otroci raje kot ekološko jabolko in kos polnozrnatega kruha, z izjemo redkih posameznikov, ki so na takšno hrano navajeni od doma. Preprosto je reči, da se drugače ne da, ozaveščeni in odgovorni iščejo vsaj izboljšave. Tisti, ki imajo možnost, vsako jutro otroku pripravijo malico za s seboj. Pridejo dnevi, ko bodo v škatli za malico le piškoti, energijska tablica in banana, z malo prakse pa postane priprava šolske malice pač del jutranjega obreda kot umivanje zob, kuhanje kave in iskanje ključev. Namesto da kritiziramo, kar nam ni všeč, in pričakujemo, da se bodo drugi spremenili v našo smer, prevzamemo odgovornost in naredimo, kar lahko.Dobijo se simpatične škatlice za šolsko malico, v katero lahko samo narežemo jabolko in ga morda posipamo s cimetom, zraven pa nasujemo pest oreščkov in rozin. Morda bo prešlo v navado, da otrokom in tudi sebi pripravite malico za s seboj čisto vsak dan. Seveda je odvisno tudi od otroka, ali bo to sprejel. Če bo v razredu edini, ki bo imel malico od doma, se verjetno ne bo želel s tem izpostavljati posmehu. V moji generaciji je bilo to samoumevno, ko je bil odmor za malico, smo vsi razgrnili prtičke na klopeh in pojedli, kar so nam zjutraj dali v šolsko torbo. Spomnim se, da sem dobila trgovinsko žemljo in pingo sok s slamico le za športni dan in končni izlet. Oživljanje starih navad in pozornosti, ki jo namenjamo prehrani, nam bo v naslednjih mesecih prišlo prav, saj je jesen obdobje učenja, poglabljanja vase in umirjanja.