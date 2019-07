Solata kot glavna jed

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V testeninsko solato spada raznovrstna zelenjava. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Za solato uporabimo koščke popečenega piščančjega fileja.

Osnova za krepke solate so običajno testenine, ki jih lahko nadomestimo z različnimi kašami.

Solate s testeninami so priljubljena poletna jed. Ker jo uživamo hladno, jo lahko pripravimo vnaprej, tudi dan preden jo bomo postregli.Testeninam dodajamo zelenjavo, ribe in meso, da so sočne, jih zabelimo s prelivom, običajno iz olja, ki mu dodamo sol in poper ter zelišča, najboljša so sveža, drobno sesekljana, redkeje uporabimo kis.Če želimo kislo solato, raje pokapljamo z limoninim sokom ali v jed dodamo narezane kisle kumarice. Okusna, a zelo kalorična je solata, ki jo zabelimo s prelivom iz kisle smetane ali majoneze, ki jo zmešamo z zelišči, če je pregosta, dodamo dve ali tri žlice navadnega jogurta. Med zelišči prednjači peteršilj, lahko pa dodamo tudi druga, ki so nam všeč, na primer drobnjak ali baziliko.Za solato so najboljše majhne testenine, na primer makaroni, polžki, peresniki, svedrčki in podobno, izogibamo se špagetom ali rezancem. Testenine v solati zlahka zamenjamo z rižem ali katero vrsto kaše, ki jih najdemo v shrambi. Za povprečno družino skuhamo slabih 300 gramov testenin oziroma eno skodelico prosene, ajdove ali katere druge kaše. Zelo dobre solate so tudi iz čičerike ali leče.Kašo ali testenine skuhamo v slani vodi, odcedimo in stresemo v skledo, v kateri bomo zmešali solato. Pazimo, da jih ne razkuhamo, naj bodo al dente. Medtem pripravimo preostale sestavine, zelenjavo operemo, osušimo in narežemo na primerne kose. Večino je lahko dodamo surovo, lahko pa jo tudi popečemo, tako pripravljene so odlični denimo bučke in jajčevci. Če si želimo mesno solato, so imenitni popečeni koščki piščančjega fileja ali drugega mesa, zelo enostavna rešitev pa je tun iz konzerve.Solate s testeninami ali kašo lahko ponudimo ob različnih priložnostih. Imenitne so kot predjed, v tem primeru jih ponudimo v majhnih skodelicah, priležejo se kot lahka malica ali zgodnja večerja, v večjih porcijah pa kot glavna jed. Zelo pripravne so za na piknik, saj jih pripravimo že doma, poleg tega odlično popestrijo in osvežijo prevladujoče mesne jedi.