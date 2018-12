Sladko-kisla omaka

Za 4 osebe:



1 čebula

2 stroka česna

1 pločevinka ananasa

2 rdeči papriki

3 žlice medu

balzamični kis, sol, olje



Čebulo in česen olupimo in drobno nasekljamo. Na olju najprej prepražimo čebulo, da postekleni, nato dodamo česen in na koščke narezano papriko in pražimo nekaj minut. Dodamo nekaj žlic kisa in nekaj minut kuhamo na malem ognju. Dodamo med ter solimo. Premešamo in kuhamo še nekaj minut. Na koncu dodamo še na koščke narezan ananas in kuhamo na zmernem ognju 10 minut. Omako ponudimo kot vegetarijansko jed k rižu ali testeninam, lahko pa vanjo vmešamo na koščke narezano in na hitro popečeno meso.

Za skupinsko pripravo večerje so dobra izbira jedi iz voka. Vsak od kuharjev očisti in nareže eno od sestavin, na primer meso, por, papriko in drugo zelenjavo, pa česen in gobe, odvisno, kaj potrebujemo za določeno jed. Na koncu eden od njih poprime za kuhalnico in jed bo gotova v prej kot pol ure.Drugi medtem pripravijo solate, skuhajo riž ali testenine in slasten obrok je hitro nared. Pri skupinskem kuhanju je dobrodošlo, če gostitelj že vnaprej na delovni pult pripravi vse, kar bodo kuharji potrebovali, od začimb do pripomočkov. Ob dobri organizaciji dela bo v kuhinji kar se da malo gneče.