Sedem jedi, ki dišijo po jeseni

Luka je sestavil zanimiv jedilnik, v katerega je vpletel gobe, orehe, med, divjačino in jabolka. Luka Šaronja je v gostinstvo zajadral iz ekonomskih voda, to pa se je zgodilo kar nekako spontano, kajti že od mladosti je delal v gostilnah: "Pozneje sem se začel ukvarjati s pripravo piknikov in ustanovil podjetje MojPiknik. Zatem sem vzel v najem restavracijo Hiša pod gradom, ki se osredotoča na slovensko in mediteransko kulinariko." Notranjost lepo obnovljene restavracije je zanimiva tudi zato, ker s spoštljivim občutkom pripoveduje o preteklosti. Če dobro pogledate, boste videli tudi predmete, ki jih je Luka Šaronja podedoval od sorodnikov, stene pa so dopolnjene z nostalgičnimi fotografijami iz ljubljanske zgodovine.



Pet stvari, ki so vedno v vašem hladilniku? Jogurti, mleko, meso, maslo in jajca.

Idealna hrana? Dober kos mesa, torej govedine.

Najljubša restavracija? Kašča Mrlačnik na Brezovici pri Ljubljani.

Gastronomski luksuz, brez katerega ne morete? Račja pašteta z medom in tartufato.

Običajen zajtrk? Ga nimam.

Kava ali čaj? Kava. Vselej espresso.

Alkoholna pijača? Ne pijem.

Brezalkoholna pijača? Limonada.

Najljubša delikatesa? Pršut.

Čokolada ali sadje? Čokolada.

Sladko ali slano? Sladko.

Začimba? Rožmarin.

Najljubše slovensko belo in rdeče vino? Ga ni.

Najljubša ozimnica? Kisle kumarice.

Najljubše meso? Govedina.

Najljubša riba? Orada.

Česa ne jeste? Vampov.

Nujen kuhinjski pripomoček? Ponev.