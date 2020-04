Recept: sadna strjenka

Za 4 osebe:



1 konzerva ali kozarec kompota po izbiri

1,5 dcl mleka

3 beljaki

1 pomaranča

2 žlici sladkorja

1 žlica škroba

3 lističi želatine



Kompot s tekočino vred zlijemo v lonec in zmeljemo s paličnim mešalnikom. Postavimo na štedilnik in segrevamo. V mleku raztopimo škrob in zlijemo v kompot. Premešamo in počakamo, da zavre. Dodamo želatino, ki smo jo prej namočili in oželi. Dodamo sok pomaranče in mešamo, dokler se želatina ne stopi, ter pustimo, da se ohladi. Medtem iz beljakov in sladkorja stepemo čvrst sneg, ki ga vmešamo v maso iz kompota in mleka. Razdelimo v steklene kozarce in dobro ohladimo. Ponudimo okrašeno s sadjem in vejico melise.

Ko zmanjka svežega sadja, nas reši konzerva ali kozarec vloženega sadja. Ni isto, vsekakor pa je dovolj dobro, kompot uživamo sam ali v različnih kombinacijah, lahko je tudi osnova za imenitno sladico. Zmešano sadje iz kompota pripravimo kot slastno in svežo strjenko, ki ji lahko dodamo mleko, sladko smetano ali sneg iz beljakov. Strjenka je lahka in osvežilna sladica ter malo kalorična. Uporabimo lahko katero koli sadje iz kompota, marelice, breskve, jagode, višnje ... Iz mase za strjenko lahko naredimo tudi hladno torto, če jo namažemo na vnaprej pripravljen biskvit ali drugo podlago, na primer zdrobljene piškote, in ohladimo.