S čokolado oblite fige

FOTO: Z dimnika se je požar razširil na ostrešje

TURNIŠČE – Danes nekaj minut po 5. uri so iz uprave za zaščito in reševanje napotili prostovoljne gasilce iz Turnišča na gašenje dimniškega požara v Ulici Štefana Kovača 15 v Turnišču. Čeprav so gasilci nemudoma odhiteli tja, so ob prihodu ugotovili, da se je ogenj že razvil v pravi požar, ki je goltal ostrešje stanovanjske hiše, zato so turniški gasilci prek regijskega