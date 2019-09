Recept za čatni

Za 4 osebe:



1 kg zelenih paradižnikov

4 čebule

4 stroki česna

za palec svežega ingverja

lovorjev list, rožmarin, bazilika

čili, sol, poper, olje

200 g sladkorja

2 dcl jabolčnega kisa

sol, poper



Paradižnik, česen in čebulo očistimo oziroma olupimo in drobno nasekljamo. Na vročem olju prepražimo čebulo, dodamo česen, in ko zadiši, paradižnik. Ingver naribamo in ga potresemo po paradižniku ter dodamo začimbe, sol, poper, lovor, rožmarin in baziliko. Kuhamo oziroma dušimo petnajst minut. Zalijemo s kisom, dodamo čili, premešamo in kuhamo še pol ure. Med kuhanjem večkrat premešamo.

Do zelenih paradižnikov imamo nekakšen odpor, saj je vedno veljalo, da so strupeni. Ker to ni res, jih s pridom uporabimo v kuhinji. Pripravljamo jih podobno kot zrele paradižnike, v različnih omakah, vložimo jih v kis z drugo zelenjavo, naredimo ajvar, jih skuhamo v juhi ali omaki za testenine. Lahko jih ocvremo, podobno kot drugo zelenjavo, narezane na srednje debele rezine jih paniramo in ocvremo v olju ali spečemo v pečici. Zeleni paradižniki niso tako sočni in bogatega okusa kot dobro dozorjeni rdeči, pa vendar lahko z njimi prijetno obogatimo jedilnik prihajajoče jeseni.