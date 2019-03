Recept: sladko-kisla omaka

Za 4 osebe:



1 konzerva ličijevega kompota

1 manjša čebula

sezamovo olje

2 žlici sezamovih semen

1 žlica sladkorja

4–5 žlic jabolčnega kisa

0,5 žličke jedilnega škroba

sol



V ponvi segrejemo malo olja in nanj stresemo sezamova semena. Pražimo nekaj minut na srednji temperaturi, zalijemo s kisom in malce pokuhamo. Dodamo ličije, ki jih po želji prerežemo na pol, in sladkor ter kuhamo slabo minuto. Čebulo olupimo in čim bolj drobno nasekljamo ter dodamo v ponev. Po potrebi malce zalijemo z vodo in kuhamo nekaj minut, solimo in dodamo malo olja. Zgostimo z jedilnim škrobom. Prelijemo čez popečeno piščančje meso.

Kot večina sadja je tudi liči najbolj okusen surov. Če jemo svežega, bomo najbolj uživali v osvežujočem, nekoliko nenavadnem okusu. Lahko ga pripravimo kot kompot, a glede na to, da ga kupujemo v manjših količinah, najbrž ne bo ostajal v večjih zalogah za kuhanje.Lahko pa kompot kupimo, uporaben je za pripravo različnih jedi. Azijci, zlasti na Kitajskem, od koder izvira, ga radi uporabljajo pri kuhi in kombinirajo z drugim sadjem pa tudi mesom, zlasti perutnino. Dobro se poda k večini jedi, pripravljenih v voku, tokrat poskusimo v sladko-kisli omaki, ki je lahko dodatek mesu, testeninam ali rižu.