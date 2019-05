Recept: poletne sarme

Blitvine sarme s polento



Za dva:



približno 20 listov blitve (srednje velikih)

2 česna

sol

sok pol limone

sveži lističi mete

250 ml paradižnikove mezge



Nadev:

150 g riža basmati

150 g rjave leče

šopek mlade čebule

peteršilj

sol in poper

olje



Priloga:

polenta

jušna osnova (ali jušne začimbe in sol)

žlica oljčnega olja



Riž in lečo ločeno skuhate, naj bosta bolj al dente. Najboljše je, da ne ostane nič tekočine, sicer oboje res dobro odcedite.



Za nadev na olju prepražite čebulo (tudi večino zelenega dela), dodajte nasekljan peteršilj, kratko popražite in vmešajte v lečo in riž. Nadev solite in poprajte po okusu.



Blitvam odrežite pecelj, ampak samo do začetka lista, nato jih za sekundico poblanširajte, da se zmehčajo in jih je lažje zvijati. Takoj jih poberite iz vrele vode na cedilo in nato razgrnite po kuhinjski krpi.



Vključite pečico (180 stopinj).



V liste zavijte nadev. Sarme zlagajte v pekač, tesno drugo zraven druge.

Zmešajte paradižnikovo omako, natrgane lističe mete, stisnjen česen, solite po okusu in prelijte po sarmicah.



Pecite pokrito 30 minut pri 180 stopinjah. Najboljša je posoda s pokrovom, če ni drugače, pekač tesno pokrijte s kosom alufolije.



V jušni osnovi z žlico olja skuhajte zelo gosto polento. Nadevajte jo v nizko posodo, po vrhu poravnajte z mokrimi dlanmi in pustite, da se popolnoma ohladi. Hladno narežite na rezine.



Sarmice ponudite z rezinami polente. Jed je okusna tudi hladna.

Sarma pripada nekdanjemu turškemu cesarstvu in pomeni zvitek, iz besede sarmak, zviti oziroma zaviti. Do kamor koli je seglo turško osvajanje, povsod so za njimi ostajale sarme. Pri nas so ostale le kuhane v kislem zelju.Ker je zvijanje zahtevno opravilo, so jih pripravljali le ob posebnih priložnostih, kadar se je zbrala družina in je bilo treba napolniti veliko krožnikov. Najboljše so, kadar se kuhajo v večji količini, dolgo in počasi na majhnem ognju, še boljše pa pridejo iz pečice. Spadajo med jedi, ki prenesejo čakanje in pogrevanje, zato se jih lahko pripravi za naslednji dan.Kislo zelje za pripravo še zdaleč ni nujno, naredimo jih tudi iz svežega zelja ali blitve, le da liste prej prevremo, originalne turške sarme pa so zvite v trtne liste. Tudi nadev se po pokrajinah spreminja, še bolj pa začimbe. Osnovni recept za sarme je brezmesen. Za nadev so najprej uporabljali ječmen, ajdo, zdrobljeno pšenico in šele pozneje riž, zraven pa lečo, čičerko, stročji fižol, bob. Tudi začimbe so neobičajne: poleg soli in popra so pogosto rozine, klinčki, muškatni orešček in cimet.Ker so čisto veganske, mi ni bilo treba izumljati novih receptov za to odlično jed. Ko sem jih prvič zvijala v blitvine liste, sem naredila tako majhne, da so bile komaj za grižljaj. Ena napaka je bila ta, da sem izbrala premajhne liste, in druga, da sem jim previsoko izrezala steblo. Nekako se je izšlo, višek nadeva pa smo pojedli kar tako. Če imaš pravo velikost listov, je vsa umetnost le še zvijanje.Na list položite polno žlico nadeva, čez prepognete daljšo stranico, nato zvijete z leve proti desni in nazadnje zatlačite preostal list v sredino, da nastane trden zvitek. Potem jih le še zlagate tesno drugo ob drugo v pekač, kar zelo dobro skrije tudi tiste sarmice, ki niso najbolj popolno zvite. Lepotne napake popravi paradižnikova omaka, s katero jih zalijemo pred peko. To ni navadna omaka, ampak čisto orientalska. Vsa kuhinja bo dišala po meti.