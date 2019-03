Recept: palačinke Suzette

1. Pripravimo maso za palačinke: v posodi zmešamo moko in sol, naredimo jamico, dodamo jajca ter mešamo s penovko ali električnim mešalnikom; postopoma prilivamo mleko in vodo, da dobimo kremasto, gladko zmes brez grudic.

2. V ponev za palačinke damo malo masla ali olja in zajemalko testa, z obračanjem ponve ga lepo razporedimo. Ko začne dobivati barvo, jo obrnemo in pečemo še minuto. Palačinke morajo biti tanke in svetle. Spečemo vse.

3. V veliko, široko ponev stresemo sladkor in ga karameliziramo – pri tem smo pazljivi, da se nam sladkor ne zažge, le obarvati se mora, dobiti lepo jantarno barvo. Potem dodamo maslo, ko se stopi, dodamo pomarančni sok in žlico likerja ter pustimo, da povre.

4. V omako položimo palačinko, jo obrnemo in dvakrat prepognemo, da dobimo trikotnik; pomaknemo na rob ponve in postopek ponovimo s preostalimi palačinkami. Potem vse palačinke v krogu razporedimo po ponvi, naj se prekrivajo, prelijemo s preostalim likerjem in konjakom ter flambiramo. Kuhamo še kako minuto, da alkohol izhlapi. Postrežemo takoj, na ogretih krožnikih; palačinke prelijemo z omako in po želji s kandirano pomarančno lupino, zraven se odlično poda kepica vaniljevega sladoleda.



Testo:



200 g moke

2 jajci

ščep soli

0,5 dcl vode

2 dcl mleka

naribana lupinica eko pomaranče

žlica sladkorja



Omaka:



sok štirih pomaranč

naribana lupina ene eko pomaranče

sok ene limone

50 g masla

žlica sladkorja

3 žlice likerja Grand Marnier ali Cointreau

2 žlici konjaka za flambiranje