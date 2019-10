Recept: kako nastane dobra kremna juha

Osnovna porova juha



Por očistite in skrajšajte temno zelene liste. Zgornjo tretjino stebla prerežite po dolgem, razprite in sperite pod curkom vode. Por in šalotke oziroma mlado čebulo narežite na kolobarje, krompir na kocke.



Če boste uporabili svež timijan in rožmarin, lističe osmukajte s stebelc in nasekljajte. Kokosove kosmiče prelijte z dvema žlicama vode.



Na olju kratko popražite šalotko in por, dodajte krompir in prilijte vode, da je zelenjava pokrita. Solite, dodajte lovor, rožmarin in timijan ter kuhajte na zmernem ognju, da se krompir zmehča.



Odstranite lovorjev list!



V majhnem mikserju zmeljite kokosove kosmiče s tekočino, v kateri so se namakali, in strok česna. Kremo zlijte v lonec juhe in vse zmeljite s paličnim mešalnikom. Če je treba, dolijte vročo vodo do želene gostote. Juha naj bo precej gosta, a ne kot pire.



Okus lahko zaokrožite s smetano ali limonovim sokom, na krožniku po želji dopolnite z dekorativnim rdečim poprom, ki ima presenetljivo sladek okus. Za bolj svež okus po juhi posipajte s škarjami narezan drobnjak.



V toasterju ali na železni ponvi opecite rezine kruha. Še tople ponudite z vročo juho.

Če je sobota dolgo pričakovan prost dan, predlagam, da ga ne preživite v kuhinji z namero, da bi skuhali vse tiste zanimive recepte za en teden nazaj. Prepričana sem, da je še mnogo zanimivih stvari, ki jih je treba nadoknaditi. Zato sem pripravila spet enega od osnovnih receptov, s katerim ni veliko dela. Dobra stvar je tudi to, da po kosilu ne bo ostalo na kupe posode. Manj pospravljanja, več prostega časa. Skrivnostni recept je kremna juha.Res lahko zmiksaš kar koli, ni pa nujno, da bo juha okusna, zato nekaj osnovnih napotkov. Izberite glavno sestavino, in ta naj prevladuje. Na primer, če je juha gobova, naj ima okus po gobah, in ne po krompirju ali moki. Če je krompirja preveč, lahko postane juha lepljiva. Jeseni so zelo pogoste super juhe iz rumene buče. Kremne postanejo brez dodatkov, potrebujejo le čisto malo pravih začimb, čilija, popra in koriandra. Med kremnimi juhami hladne sezone je tudi porova. Por je nežen, zato ga za juho potrebujemo kar precej, da bo njegov okus prevladoval. Lepo se ujame s korenčkom, kakšnim listom ohrovta, še najbolj pa s sladkim in navadnim krompirjem. Kokos doda kremni juhi nekaj, kar jo na zanimiv način spremeni. Začimbe naj bodo francoske, timijan, šetraj, peteršilj, luštrek, rožmarin ... kar je na vrtu svežega. Če imate posušene začimbe, izberite provansalsko mešanico. Ne ščepec, ampak eno žličko. Svežih zelišč naj bo še več, vseh skupaj za dobro žlico. In najboljša stvar: vse se kuha v enem loncu, v katerem juho tudi zmiksate.Če se na koncu zdi, da juhi nekaj manjka, se jo še vedno da popraviti, celo ko je že na krožnikih. Barvno jo rešite, če nameljete povrhu malo rdečega popra, posipate z drobnjakom ali spiralasto vmešate gosto smetano. Okus včasih reši že par kapljic limonovega soka ali mešanica suhih začimb. Zelo dekorativni in okusni so beli ali nežno modri cvetovi timijana.Na jesenski deževen dan se je treba vsekakor spomniti na kremno juho, da ostane več dneva za dobro knjigo in druge stvari, ki jih počnemo v udobnem naslonjaču.