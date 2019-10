Recept: golaž

Za 4 osebe:



1 kg govedine

1 kg čebule

2 rdeči papriki

0,5 l paradižnikove omake

4–5 strokov česna

lovorjev list, kumina, bazilika, peteršilj

sol, poper, olje

2 žlički mlete paprike

0,5 l piva



Čebulo in česen olupimo in nasekljamo, papriko očistimo in narežemo, meso narežemo na kocke. V loncu segrejemo olje in na njem na hitro popečemo meso. Odstranimo ga iz lonca in na isti maščobi pražimo čebulo in česen, dokler se ne razpustita. Dodamo popečeno meso in začimbe. Dušimo 10–15 minut, vmes premešamo. Zalijemo s paradižnikovo omako in kuhamo približno pol ure. Dodamo pivo in pustimo vreti na rahlem ognju približno eno uro oziroma dokler se meso ne zmehča. Pol ure pred koncem dodamo papriko. Če je omaka preredka, jo zgostimo z žlico moke ali gustina.

Golaža ni težko pripraviti, saj je osnovni recept nadvse enostaven. Kuharski mojstri imajo seveda vsak svoje male skrivnosti, a bistveno pri golažu je, da ga kuhamo dolgo in na majhnem ognju, da čisto počasi brbota. Praviloma za pripravo porabimo enako količino mesa in čebule, začimbe in preostale dodatke odmerjamo po okusu.Omaka mora biti ravno prav gosta, če ga dovolj dolgo kuhamo, se bo toliko razpustila in zgostila, da ne bomo potrebovali moke za zgoščevanje. Pomembno je, da uporabimo kakovostno meso, praviloma goveje, lahko ga tudi mešamo s svinjskim. In divjačino, a tu je že govor o bograču.