Recept Adija Blaška: pečena hobotnica s sotiranim sladkim krompirjem

FOTO: Slovenci ponoreli: kot psa jo je privezal ob drevo

V Kmetiji postajajo odnosi med člani družine in odpadniki vse bolj napeti. Še zadnja trohica zaupanja je izginila, potem ko so odpadniki znova izropali posestvo. Člani družine so se zato odločili za skrajne ukrepe, da bi preprečili kraje in onemogočili opravljanje skritih nalog. Žrtev pa je bila Simona, ki je bila določena za tlako.