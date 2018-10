Priljubljeni zavitki

Obilna letošnja bera sadja, zlasti jabolk, ki jih je menda kar preveč, kar kliče po pripravi jabolčnega zavitka, po domače štrudlja. Pri nas smo si to poslastico tako rekoč prisvojili, res pa je, da izhaja z območja habsburške monarhije, tako da je v resnici tudi naša. Povezujemo jo z današnjo avstrijsko in drugimi kuhinjami nekdanje skupne države.



Kakor koli, Slovenci smo veliki ljubitelji te sladke dobrote in veliki mojstri za pripravo. Receptov je toliko, kot je kuharjev in kuharic, vsak ima svoje male skrivnosti. Če obiščemo kakšno kuharsko ali etnološko prireditev, na kateri gospodinje ponujajo svoje izdelke, se bodo muzale, ko jih povprašamo po natančni recepturi. Najbolj izkušeni nič ne tehtajo in ne merijo, temveč delajo po občutku tako testo kot nadev. Moja priletna soseda zamesi testo, ga razvalja po mizi in res bogato nadeva. Najprej potrese z drobtinami, nanje nadeva naribana in ožeta jabolka, vse skupaj pa bogato, res bogato potrese s cimetom, grobo mletimi orehi in sladkorjem. Drobtine so zato, da popijejo odvečno vodo iz jabolk. Vedno se mi zdi, da s sladkorjem absolutno pretirava, sama ga ne bi dala niti pol toliko, pa tudi sicer se zdi, da je vsega preveč, a priznati moram, da je njen štrudelj daleč najboljši.



Seveda zavitek še zdaleč ni le jabolčni, lahko ga pripravimo tudi iz drugega sadja, na primer češenj ali borovnic. Odličen je skutni, zlasti če v skuto primešamo za tretjino naribanih bučk, uporabimo lahko tudi drugo zelenjavo in celo meso. Pripravimo ga lahko iz zelja, kislega ali svežega, na pogled bo posebno privlačen, če uporabimo rdeče. Za mesojedce zabelimo s koščki slanine, zaseko ali ocvirki.



Zavitki so okusni tako topli kot hladni, tako jih lahko pripravimo več, na primer dva pekača, enega zmažemo takoj, drugi bo počakal do večerje ali naslednjega dne. Zlahka ga pogrejemo v mikrovalovni pečici, če imamo raje toplega. Običajno zavitek naredimo iz vlečenega testa, ki ga lahko kupimo v vsaki trgovini z živili, z malce volje in spretnosti pa ga zamesimo tudi sami. Nekateri raje uporabijo bolj krhko listnato testo, vendar njegova priprava zahteva malo več spretnosti.