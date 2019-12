Pozimi diši po cimetu

Je ena najstarejših začimb, Kitajci so jo uporabljali že pred 5000 leti.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Uporabljamo ga v prahu ali paličicah.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Izvrstno se ujame z okusom jabolk. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Po cimetu pri nas zadiši predvsem pozimi, saj ga dodajamo vročim pijačam, predvsem kuhanemu vinu, grogu, punču, vroči čokoladi in kavi, seveda pa je nepogrešljiv v jabolčnem zavitku in drugih sladicah, lepo se poda tudi k sladkim mlečnim jedem, na primer mlečnemu rižu ali kosmičem. Mehičani ga uporabljajo pri pripravi čokolade, v Ameriki pa ga prodajajo kar v mešanici s sladkorjem, ki jo dodajajo kuhanemu sadju oziroma kompotom in jutranjim kašam.Velja za eno najstarejših začimb, ki so jo Kitajci uporabljali že pred 5000 leti, pred 4000 leti pa tudi stari Egipčani. V evropski kuhinji ga poznamo predvsem kot spremljevalca sladkih jedi, medtem ko ga drugje, zlasti v Indiji in na Bližnjem vzhodu, dodajajo k mesu in različnim omakam, tudi pekočim, ki jih postrežejo predvsem k perutnini. Znana je vroča azijska omaka, pripravljena iz cimeta in ingverja, vse skupaj pa je začinjeno še s soljo in poprom. Tudi v nekaterih evropskih kuhinjah najdemo cimet v slanih oziroma mesnih jedeh, v Angliji je priljubljena začimba za krvavice ter mesne štruce in pite, v Grčiji pa z njim popestrijo značilno musako. Pri tem velja poudariti, da je pri odmerjanju potrebna zmernost, sicer je okus po cimetu premočan.Cimet pridobivajo iz tanke notranje plasti lubja drevesa, imenovanega cimetovec, katerega domovina sta Šrilanka oziroma Cejlon in Indija, v Evropo pa so ga v 16. stoletju prinesli arabski trgovci, ki so imeli monopol nad trgovanjem s to dragoceno začimbo. Vse do 18. stoletja je veljal za zelo drago začimbo. Sicer poznamo dve vrsti cimetovega drevesa, cejlonskega in kitajskega, ki je manj cenjen, saj je slabšega okusa. Začimbo začnejo pridobivati iz dve leti starih dreves, ki jih posekajo in uporabijo. Iz štora pozneje zrastejo nove veje in novo deblo, ki ga lahko znova izkoristimo. Na trgu dobimo cimet v dveh oblikah, mletega v prahu in paličicah. Ne glede na obliko ga običajno kupujemo v manjših količinah, če pa ga kupimo več, ga spravimo v tesno zaprto posodo, sicer se hitro razdiši. Če jedem dodajamo cimet v paličicah oziroma skorji, jo na koncu odstranimo iz jedi, tako kot lovorjev list.