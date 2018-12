Povabimo goste h kuhanju večerje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kuhanje je zabaven družabni dogodek.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO S skupnimi močmi bo večerja hitro pripravljena.

Če so na večerji otroci, naj tudi oni sodelujejo, praznično naj pripravijo mizo.

Gostiti praznično večerjo z zabavo ni mačji kašelj, zlasti če je družba večja. Recimo, da smo v goste povabili deset ali petnajst ljudi, po možnosti zahtevnih jedcev. Nabava hrane in pijače ter priprava večerje za toliko gostov lahko vzameta ves dan ali vsaj popoldne, zlasti če hočemo ponuditi več različnih jedi, izbrano pijačo in povrhu pripraviti kar se da svečan pogrinjek. Ko so gostje za mizo, delo seveda še zdaleč ni končano, saj tudi strežba zahteva svoj napor in čas.Pogosto se izkaže, da so gostitelji že povsem izžeti, preden se zabava sploh začne, pa pospravljanja potem, ko gostje odidejo, nismo še niti omenili. V sproščenih družbah je mogoče zabavo in večerjo organizirati tako, da ni vse breme na gostitelju. Izkušnje kažejo, da se zabava, na kateri gostitelji pripravljajo večerjo skupaj z gosti, izjemno dobro obnese.Najbolje je, da gostitelj prevzame organizacijo, skupaj se dogovorijo, kaj bo na meniju, kdo bo kaj nakupil, na primer eden nabavi meso, drug zelenjavo, tretji pijačo in tako naprej. Če je možno, kakšne jedi, zlasti sladice, pripravimo vnaprej in jih prinesemo s seboj. S takšno organizacijo se bodo tudi stroški zabave, ki običajno niso prav majhni, enakomerno porazdelili.Ko se družba zbere, se jih ustrezno število, toliko da v kuhinji ne bo gneče, loti priprave večerje, drugi pa poskrbijo, da bodo vsi imeli pijačo, pripravijo pogrinjek, narežejo kruh in podobno. Ura ali morda še več, kolikor kuharji družno potrebujejo za pripravo večerje, ob klepetu mine, kot bi mignil, gostitelji so sproščeni in ne preutrujeni, gostje pa zadovoljni. Dobro je, da nad vsako jedjo bdi eden od sodelujočih, sicer se lahko hitro zgodi, da bo juha preslana, krompir razkuhan in pečenka zažgana. Če so na zabavi otroci, tudi njih vključimo v priprave. Naj na primer pripravijo pogrinjek, in če gre za silvestrsko zabavo in smo dogovorjeni za obdarovanje, pod smreko nastavijo darila.Da bo zabava uspela, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev. Prvi je seveda ta, da ima gostitelj dovolj prostora, da se bo zbrana družba lahko sproščeno gibala po stanovanju. Zlasti je pomembna velika kuhinja, da ne bodo kuharji drug drugemu stopali po prstih. Drugi, nič manj pomemben pogoj, je, da se družba dobro pozna, si zaupa in je sproščena. Tako bodo po večerji tudi družno pospravili umazano posodo in kuhinjo ter razbremenili gostitelja. Ob dobri organizaciji bo tovrstna zabava gotovo uspela.