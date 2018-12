Popularni vaflji

Belgijski vaflji so popularna sladica, ki je menda nastala že v srednjem veku. Še danes je priljubljena, saj je ne le okusna, temveč tudi enostavna za pripravo, osnovni recept pa dopušča številne različice. Za belgijske vaflje je značilen vzorec, pečejo se med dvema vročima ploščama. Lahko jih uživamo same, podajo se jim različni dodatki, na primer sadje ali smetana, lahko jih oblijemo s čokolado. Dobra kombinacija je s sladoledom, ki ga prelijemo s čokolado ali sadnim sirupom in okrasimo z mandljevimi lističi. Osnovne sestavine za vaflje so mleko, jajca, maslo, sladkor in moka, receptov pa je, tudi pod imenom belgijski, ničkoliko.