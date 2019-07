Pita z bučkami

Za 4 osebe:

250 g listnatega testa

250 g bučk

250 g skute

pest naribanega parmezana

2 stroka česna

3 jajca

sol in poper po okusu

muškatni orešek

Pečico segrejte na 170 stopinj. Bučke narežite na tenke kolobarje, posolite in pustite stati 20 minut, da spustijo vodo. Skuto zmešajte s sesekljanim česnom, malo naribanega muškatnega oreška, parmezanom in jajci, posolite in popoprajte.

Listnato testo razvaljajte na okroglo, debelo naj bo približno tri milimetre, ter predenite na pekač, ki ste ga obložili s papirjem za peko. Sirno zmes enakomerno razporedite po testu, pustite približno tricentimetrski rob, in obložite z bučkami, potem zavihajte rob navzgor. Potisnite v pečico in pecite 35 do 40 minut.

Poletje je sezona bučk, izvrstne zelenjave, iz katere lahko pripravljamo najrazličnejše jedi. Jemo lahko surove, v solati, na primer, jih dušimo, parimo, pečemo, na žaru ali v ponvi, nadevamo, cvremo, pražimo.Super so v juhah in enolončnicah, pa omakah, narastkih in zavitkih, pitah in na majhne kocke narezane tudi v omletah, v kombinaciji z malo slanine in paradižnika. Priprava pite, kot jo opisujemo danes, je zelo preprosta, primerna je tudi za začetnike, ni mogoče česa narediti narobe.