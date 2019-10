Pikantni piščanec s fižolom

Za 4 osebe:

400 g piščančjega fileja

1 čebula

3–4 stroki česna

1 pekoča paprika

1 konzerva fižola

1 dcl kokosovega mleka

1 dcl smetane za kuhanje

1 žlička naribanega čilija

sol, poper, olje

Meso narežemo na koščke in začinimo s soljo in poprom, zelenjavo očistimo, olupimo in narežemo. V kozici na vročem olju na hitro popečemo meso, ga odstranimo iz posode in prihranimo. Na istem olju zarumenimo nasekljano čebulo in česen, zalijemo z malo vode in kuhamo pet minut. Dodamo drobno narezano papriko in ingver in dušimo še nekaj minut. Dodamo meso, zavremo in zalijemo s kokosovim mlekom, počasi naj vre deset minut. Na koncu dolijemo smetano in dodamo fižol, zavremo in jed je pripravljena.

Piščančje meso je blagega okusa, zato lahko iz njega z različnimi začimbami in dodatki pripravimo res raznolike jedi, tudi pikantne. Običajna obara se s kančkom čilija, ingverja ali kurkume spremeni v ognjeno eksotično jed, če meso le rahlo posolimo, pa tako nežno, da bo primerna tudi za otroke in občutljive želodce.Piščanec, naj bo pečen, ocvrt ali dušen, se zelo dobro ujame z vsemi vrstami zelenjave in solatami. Pečeno piščančje meso lahko postrežemo tudi hladno, denimo v solatah, najbolje je, če je narezano na koščke ali trakove.