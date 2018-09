Pečene hruške z rikoto

Za 4 osebe:

4 velike zrele hruške

100 g rikote ali drugega mladega sira

4 žlice medu

2–3 žlice orehovih jedrc

cimet



Hruške operemo, razpolovimo in izdolbemo. Izdolbeno meso pretlačimo z vilicami, dodamo sir, cimet in dve žlici medu. Dobro premešamo in z maso napolnimo izdolbene hruške. Položimo jih na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pečemo deset minut pri temperaturi 180 stopinj. Medtem grobo sesekljamo ali zmeljemo orehova jedrca. Napol pečene hruške potresemo z orehovimi jedrci in dodamo še preostanek medu. Pečemo še približno deset minut. Postrežemo toplo.

Hruške spadajo med najbolj priljubljene sadeže jeseni, uživamo jih sveže, pravkar nabrane ali v številnih sladkih kombinacijah. Odlične so pečene v pečici, z medom, sirom in orehi, lahko jih prelijemo z alkoholnimi pijačami ali sirupi.S hruškami pripravimo okusen zajtrk ali malico, na primer v kombinaciji z ovsenimi kosmiči ali kašami, sladkasto proseno ali drugo, zanimiva je kombinacija z ajdovo. Okusne so pečene, cele, prelite na primer z vinsko omako z medom, ali razpolovljene in obogatene z nadevom. Iz hrušk pripravljajo tudi priljubljene žgane pijače, zlasti pozimi pa teknejo suhe.