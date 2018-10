Pečena pesa s feto

Za 4 osebe:



6 gomoljev sveže rdeče pese

250 g feta sira

sol, poper, oljčno olje

šopek peteršilja

1 limona



Rdečo peso olupimo, narežemo na kocke in stresemo v skledo. Solimo, popramo in pokapljamo z oljčnim oljem ter dobro premešamo. Pekač obložimo s papirjem za peko in vanj stresemo začinjeno rdečo peso. Pečemo na 200 stopinjah približno 15 minut. Feta sir narežemo na kocke, peteršilj drobno nasekljamo. Rdečo peso naložimo na krožnike, potresemo s feta sirom in peteršiljem. Prelijemo z oljčnim oljem in limonovim sokom. Postrežemo s popečenim kruhom.

Počasi prehajamo na jesenske jedilnike, katerih odlična osnova so gomoljnice in korenovke. V hladnih dneh se najbolj priležejo v juhah in enolončnicah, lahko jih tudi pečemo ali dušimo. Rdečo peso običajno uživamo kuhano, navadno kot solato. Za spremembo jo specimo v pečici, okusna in najbolj zdrava je presna.V pečici lahko pripravimo korenje, črno in belo redkev, tudi krompir in repo. Okusna je popečena mešana jesenska zelenjava. Da obogatimo okus, ji dodamo mladi sir in svežo zelenjavo, na primer zeleno solato ali rukolo, lahko pa jo tudi malce bolj začinimo, na primer s česnom ali čilijem.