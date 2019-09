Pečena jabolka s skuto

Za 4 osebe:

8 jabolk

300 g albuminske skute

1 jajce

2 žlici medu

1 žlica ruma

1 skodelica mandljev

1 limona

1 strok vanilje

Jabolka operemo in jim odrežemo pokrov. Potem jih previdno izdolbemo in pokapljamo z limonovim sokom. Pustimo jih stati, medtem pripravimo nadev: v blender stresemo olupljene mandlje in vaniljeva semena, zmeljemo, dodamo med, rum in jajce, znova premešamo. Dodamo še skuto in zmešamo v gladko zmes, z njo napolnimo jabolka. Naložimo jih v pekač ali, še bolje, v model za mafine. Po vrhu potresemo na lističe narezane mandlje. Pečemo približno pol ure pri 180 stopinjah.

Jabolka so pri nas najbrž najbolj priljubljen sadež, ki je zelo uporaben tudi v kuhinji. Iz njih pripravljamo predvsem sladke jedi, zavitke, pite, marmelade, kompote, priljubljena so pečena, polnjena z različnimi nadevi. S kosmiči, suhim sadjem, različnimi kašami ali skuto so nasitna jed, ki jo ponudimo kot malico ali sladico.Jabolka lahko dodajamo slanim jedem, pečemo jih skupaj z mesom, nepogrešljiva so v dušenem rdečem zelju, prilegajo se narezkom s suhimi mesninami in siri. V obilni letini jih lahko tudi sušimo, za kar izberemo zrele in zdrave plodove. Suha so odličen prigrizek za zimske dni.