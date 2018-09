Pečen brancin s krompirjem, kot ga še niste poskusili

Za 4 osebe:

4 brancini

1 kg mladega krompirja

sol, olje

mediteranske začimbe

Krompir očistimo, narežemo na pol centimetra debele kolobarje ter stresemo v skledo. Solimo, potresemo z mediteranskimi začimbami ter premešamo. Ribam odstranimo glave, jih oluskamo in očistimo ter dobro osušimo s papirnato brisačo. Nekajkrat zarežemo v kožo, solimo in premažemo z nekaj kapljicami olja. V košaro za cvrtje naložimo polovico krompirja in nanj dve ribi, če sta preveliki, ju prerežemo na pol. Potisnemo v aparat in nastavimo na program za ribe, kar je približno 20 minut pri temperaturi 180 stopinj. Ko spečemo še drugo porcijo, prvo v nekaj minutah pogrejemo v aparatu, tako bodo vsi jedci dobili vroče na krožnik.

Priprava hrane v cvrtniku na vroč zrak je silno preprosta. Kose živil po navodilih zložimo v košaro za cvrtje, jo vstavimo v aparat, nastavimo ustrezno temperaturo in čas oziroma program za pečenje in počakamo, da se jed pripravi. Edina pomanjkljivost aparata, če lahko tako rečemo, je njegova velikost.Naenkrat namreč lahko pripravimo le obrok za dva, tako da se je pri pripravi obroka za štiričlansko družino treba malce znajti. Zato recimo ribam, ki bi jih v pečici pekli z glavo vred, to odstranimo, da prihranimo prostor.Če pečemo ribo s krompirjem za vso družino, pa bomo to morali narediti v dveh etapah, preden bomo jed postregli, pa jo na hitro pogrejemo.