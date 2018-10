Pariška lepotica z drevesa: hruška

Hruška, ki je huška

Jesenska solata s hruškami

Ajdovo-pirina kaša s karameliziranimi hruškami

Za 1 osebo: 3 žlice ajdovih kosmičev, 2 žlici pirinih kosmičev, 2 dcl rastlinskega napitka (mandljevo ali kokosovo mleko), 2 manjši hruški, 1 žlica kokosovega sladkorja, ščep himalajske soli, arašidovo in mandljevo maslo



Ajdove in pirine kosmiče zvečer prelijemo z vodo. Naslednje jutro speremo in kuhamo v izbranem rastlinskem mleku. Rahlo solimo. Kuhamo največ pet minut, vmes večkrat premešamo. Nato kašo pustimo počivati še pet minut, da se do konca zgosti. Medtem pripravimo karamelizirane hruške. Nad ognjem v ponvi stopimo kokosov sladkor in dodamo na drobno narezane hruške. Mešamo par minut. Ko postrežemo, v skledico najprej preložimo kašo, po kateri razporedimo arašidovo in mandljevo maslo ter hruške.

Sestavine: rukola in zelena solata (količine po občutku), 1 hruška, domači kozji sir, brusnice, orehi pecan, bučno olje, limeta in himalajska sol



Sestavine operemo, narežemo in položimo v skledo. Dodamo nekaj himalajske soli, žlico domačega bučnega olja in nekaj kapljic limete. Dobro premešamo.

Pita s hruškami

Testo: 150 g moke, 60 g mandljeve moke (lahko tudi samo zmeljemo mandlje), 1 jajce, 1 žlička suhega kvasa, 60 g sladkorja v prahu, lupinica ene limone, 60 g masla

Nadev iz hrušk: 6 večjih domačih hrušk, 60 g sladkorja, 2 poravnani žlički mletega kardamoma

Krema: 300 g grškega jogurta, 250 g sira mascarpone, 1 dcl sladke smetane, akacijev med;



Testo pripravimo tako, da zmešamo moko, mandljevo moko, suhi kvas, sladkor v prahu in limonino lupinico. Dodamo jajce in razmehčano maslo in zgnetemo v testo. Zavijemo ga v prozorno folijo in ga pustimo v hladilniku počivati vsaj pol ure. Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija, testo razvaljamo in položimo v pekač. Pečemo 12 ali 15 minut. Ko se testo shladi, je lahko dokaj trdo, zato ga lahko malce osvežimo s kombinacijo vode in ruma. Počasi, po žlicah. Super se zmehča.

Za nadev hruške operemo in po želji olupimo. Na ogenj pristavimo ponev, jo segrejemo in dodamo sladkor. Mešamo, dokler ne porjavi in karamelizira. Nato dodamo hruške, premešamo in dodamo še dve ali tri žlice vode. Pečemo jih približno tri minute. Na koncu vmešamo še dve (ravni, ne zvrhani) žlički kardamoma. Damo na stran in hladimo.

Za kremo najprej zmiksamo sladko smetano, nato vmešamo mascarpone. Da ne ostanejo grudice, lahko na hitro zmiksamo z mikserjem. Na koncu vmešamo še grški jogurt, ki smo mu pred tem dodali nekaj akacijevega medu.

Na ohlajeno testo najprej namažemo tanjšo plast kreme, nato dodamo ohlajene hruške in čez preostalo kremo. Po vrhu lahko dodamo zdrobljene pražene pistacije. Priporočljivo je, da pita čez noč počiva v hladilniku.

V knjigi Afrodita svetovno znana pisateljicaopisuje tudi hruško. V poglavju, ki govori o prepovedanih sadežih, nanjo najprej pogleda skozi prizmo erotične umetnosti. Ta jesenski sadež je tovrstnim umetnikom ljub, saj jih spominja na obliko ženskega telesa.Čilsko-ameriška pisateljica v zgodbe, recepte in druge afrodiziake vključi še zapeljiv ljubezenski recept, ki gre takole: »Solata iz hrušk, narezanih na tanke rezine, iz sveže draguše (opomba: to je rastlina, ki ima drobne bele ali rumene cvetove) in očiščenih orehov je eden zanimivih načinov za začetek ljubezenske večerje, ki se lahko je s prsti in omamno diši.«Ker hruške to jesen omamno dišijo tudi s slovenskih dreves, jim namenjamo današnje poglavje Kulinarične abecede.Po košarico hrušk smo se zapeljali na Gorenjsko, kjer je na Hudem blizu Tržiča sadjarska kmetija Princ. »Letos so hruške izjemno dobro obrodile,« poveo obilni letini, ki je to jesen res naklonjena sadjarjem, vinogradnikom in celo ljubiteljem gob. »Ne samo da je hrušk veliko, ampak so letos tudi zelo lepe. Takšne letine niso pogoste, zgodijo se le na približno vsakih pet let,« še pojasni sogovornica.Nato našteje nekaj sort, ki rastejo v sadovnjakih na rahlo nagnjenem pobočju: »Konferans, morentinijeva, pariška lepotica. Tu so še rjavke, fetelove in tepke kot tudi naša avtohtona hruška. Ta je okrogla, malce podobna jabolkom, sočna in zelo dobra.«Na sadjarski kmetiji Princ (tudi) iz hrušk skuhajo žganje, zapeljive jesenske lepotice pa spremenijo še v sok ali marmelado. Pred leti, ko nam je Zvonka Pušavec prvič omenila hruškovo marmelado, smo malce negotovo pogledali, a kaj hitro se je povsem suvereno pridružila vsem drugim marmeladnim zvarkom, ki od maja – ko začnejo zoreti jagode – nekako do oktobra nastajajo v domači kuhinji.»Zelo dobri so tudi zavitki s hruškami in razne pite,« še dva sladka izdelka našteje Zvonka Pušavec, ki je nekaj zrelih hrušk poslala proti Kranju.Ko smo se odpravili iz Tržiča, se nam je v mislih zasukala otroška pesmica. Tista, ki jo je napisala znana pesnica in pravljičarka. V pesmici, ki se jih vestno učijo slovenski otroci sodobnosti, je popisala, kako ježek naredi marmelado: »Tri sladke, mehke hruškice, tri hruškice dišeče, je jež povezal v culico in zdaj domov jo vleče.« Ta ježek, ki je svojo culico vlekel čez kamenčke, vejice in grmovje, je domov namesto hruškic prinesel marmelado. In ker ježeve napake nismo hoteli ponoviti, smo hruške skrbno položili v zabojček. Odnesli smo ga do mame in hčerke, ki ustvarjata zanimive recepte pod (malce pravljičnim) imenom Mavrica okusov.inimata Mavrico okusov že štiri leta. »Osredotočava se na zdrave jedi in se občasno pocrkljava s pregrešnimi sladicami, v katere namesto belega raje vmešava kokosov ali kak drug sladkor,« opišeta mama in hčerka rdečo nit, ki ji sledita pri kuharskem ustvarjanju.Mlajša, Sandra, še študira, njen študij pa se suka okoli menedžmenta. In kako je ta povezan s kuhanjem? »Tudi pri ustvarjanju receptov lahko uporabim veščine menedžmenta, kajti treba je najti način, kako recepte spraviti do bralcev, ljubiteljskih kuharjev oziroma uporabnikov. Tudi ko predstavljam recepte na delavnici, mi znanje, ki ga pridobivam na fakulteti, zelo prav pride,« se ob tem, kako prepleta študij in strast, iskrivo nasmehne Sandra Salihović.Ona je tista, ki skrbi za to, da je na Mavrici okusov vedno kak nov recept za kako zanimivo jed. Te objavlja na instagramu in facebooku, občasno pa posname tudi kakšen vlog in torej objavi še videozapis. Sandra Salihović piše tudi recepte, ki jih objavlja kranjska ekološka trgovinica Eko škrnicl, ter občasno napiše še kaj zanimivega iz sveta receptov tudi za druge naročnike. »Priložnostno vodiva tudi delavnice in v tem uživava,« še en košček o tem, kako kranjski duet ustvarjanja v zelo pestrem kulinaričnem svetu, opiše mama Marjeta.»Novi recepti nenehno nastajajo. Navdih zanje dobim marsikje, predvsem v domači kuhinji. Ko kje vidim kako jed, se potrudim narediti nekaj podobnega iz sestavin, ki jih imam doma, ali iz tega, kar se znajde v kuhinjskih omarah in hladilniku, naredim nekaj novega, nekaj svojega,« opiše ustvarjalni postopek Sandra Salihović.Skupaj z mamo Marjeto je za Kulinarično abecedo pripravila tri s hruškami zaznamovane jed, prek katerih smo se sprehodili od prijetnega jutra do sladkega večera. Naši sogovornici sta se najprej zaustavili pri zajtrku. Ta je krepak in takšen, da te pokonci drži do poznega popoldneva, saj sta vanj vmešali kašo iz ajdovih in pirinih kosmičev, na vrh katere sta dodali nič kaj gorenjsko mero karameliziranih hrušk ter še malo arašidovega in mandljevega masla. Zatem smo šli skupaj do pestre solate s hruškami in okusen mavrični lok, kot se spodobi, končali pri sladici.