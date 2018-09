Paprika na tisoč in en način

Turška pica

Navedene sestavine zgnetemo v testo in pustimo 30 minut vzhajati na toplem. Na oljčnem olju prepražimo drobno sesekljano čebulo in papriko, dodamo meso in pražimo, dokler ne spremeni barve. Dodamo vino in začimbe, dušimo, dokler tekočina ne povre. Dodamo pelate in vodo ter dušimo, da tekočina izpari, občasno premešamo. Testo razdelimo na pet enakih delov, vsakega razvaljajmo po dolgem (v oval) in premažemo z nadevom. Robove zvrnemo na noter, vrhove pa stisnemo, da dobimo obliko čolna. Potresemo z naribanim sirom, robove premažemo z jajcem ter pečemo v ogreti pečici pri 200 ºC približno 20 minut. Juha iz rdeče paprike Paprike operemo in očistimo semen ter grobo narežemo. V posodi segrejemo olje ter prepražimo nasekljano čebulo in papriko, da se zmehčajo. Dodamo moko in pražimo 2 minuti, vseskozi mešamo; postopoma dodajajmo vodo, potem paradižnik, sol in poper. Ko zavre, na zmernem ognju kuhamo 20 minut, občasno premešamo. Potem juho zmešamo, da bo gladka. Še enkrat zavremo in takoj postrežemo, na krožniku okrasimo z malo naribanega sira.

Potrebujemo:

3 rdeče paprike žlica sončničnega olja

1 rdeča čebula

2 žlici pšenične moke 1,20 l zelenjavne osnove ali vode 3 paradižniki sol, poper malo naribanega sira 4 mesnate paprike 100 g kuskusa voda manjša rdeča čebula 2 paradižnika 2 zeleni bučki 100 g parmezana nekaj vejic rožmarina sol, poper oljčno olje Testo: 40 dag moke 1 vrečka suhega kvasa 2 žlički soli 1 dl oljčnega olja 2,5 dl mleka Nadev: 30 dag mlete junetine 1 čebula 2 papriki 1 konzerva pelatov sol, poper, 2 žlički rdeče mlete paprike (sladke ali pekoče) 150 ml belega vina 150 ml vode 20 dag sira (denimo trapist, gauda)

Jeste lahko surove, kuhane, pečene, polnjene ... Prav na slednje verjetno pomisli večina, kadar omenimo to priljubljeno zelenjavo. Seveda govorimo o paprikah. Različic je nešteto, glavna razlika je kajpak v nadevu, ki ga lahko naredimo iz mesa in kombiniramo z rižem, te so najpogostejše na naših krožnikih, izvrstna je tudi kombinacija zelenjave in žit, jedem da dodatno polnost okusa sir, denimo ementaler ali grojer, ljubitelji ostrejših okusov bodo dodali feferon. Iz paprike lahko skuhate tudi slastno juho, okusno solato ali pa z njimi obložite (mini) pice ... Prepustite se domišljiji in paprike pripravite po svoje. Če ne marate eksperimentirati, pa vam rade volje pomagamo z nekaj odličnimi recepti.