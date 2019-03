Okusojedci na obisku: VeganFresh, Medvode

VeganFresh



Gorenjska cesta 13

1215 Medvode

Tel: + 386 (0)1 361 82 55

Splet: veganfresh.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

urnik

Vsak dan od 12. do 21. ure.

veganski degustacijski meni

4 jedi 19 evrov.

vinska karta

Manj kot deset etiket.

Jabolčni zavitek in sladoled na lešnikovem drobljencu

Ocena okusojedcev



vrsta ponudbe: veganska restavracija z jedmi iz lokalnih sestavin

hrana, vino: 7

postrežba: 6

cena/kakovost: 8

vtis skupaj: 7

Le dobrih deset minut iz Ljubljane je pogumno zastavljena restavracija, v kateri kuhajo le veganske in vegetarijanske jedi ter jedi brez glutena, večinoma iz ekološko pridelanih sestavin. Povpraševanje po takšni hrani je seveda vsak dan večje, oznaka bio je postala nekaj običajnega v trgovinah in marsikdo na proizvodih išče zelen znak, ki zagotavlja ekološko pridelavo. Težje pa je najti takšne oznake ali vsaj usmerjenost v restavracijah. VeganFresh je že zato vreden obiska, saj podpira le zdravja svojih gostov, ampak vsega planeta.Ko smo obiskali restavracijo v spomladanskem sončnem popoldnevu, je bila komaj kakšna miza prosta. Generacijsko pisana skupina je bila na družinskem kosilu, par je sedel na terasi, mlada mamica je v prijetnem ambientu restavracije zibala dojenčka. Gostje smo lahko izbirali med dnevnim kosilom, za desert je bila riževa strjenka s toplim jagodnim prelivom, a la carte jedmi in degustacijskim menijem. Mi smo se kljub na videz nadvse privlačnemu desertu dnevnega menija odločili za degustacijskega.Za predjed smo degustirali zelenjavni carpaccio s hrustljavim riževim čipsom in pocvrtimi algami nori, ki ga pripravijo vedno malo drugače, odvisno od sezone. Tokrat so bile za podlago morda malo predebele rezine nadzemne kolerabice in rdeče pese, a so se lepo ujemale s kaviarjem iz balzamičnega kisa.Topla predjed so bili njoki s tartufi in popečenimi jurčki, položeni v grahovo kremo. Istrsko obarvano jed bi raje degustirali tam, kjer je ta kuhinja doma. Bolj so nas navdušili z naslednjim krožnikom, z zanimivimi štruklji, polnjenimi z rdečim zeljem. Nadev je bil prijetno sladkega okusa in se je lepo dopolnjeval z gosto juho iz muškatne buče. Oba krožnika pripravljajo tudi kot samostojno glavno jed.V VeganFreshu sami pripravljajo čičerikin tofu, kar je pohvalno, saj smo vsi naveličani procesirane hrane. Soji se izogibajo, pravijo, da je težko dobiti takšno, ki ni gensko spremenjena. Tofu iz čičerke so postregli z bukovimi ostrigarji v tempuri, ocvrtimi v mešanici riževe moke in vode. Jed je spremljala bolj neopazna rjava omaka iz kostanja s sotirano zelenjavo.Krožniki so kar obilni, zato si je treba za degustacijski meni vzeti dovolj časa in ob jedeh izbrati tudi kozarec vina. V VeganFreshu ima vino ekološki certifikat. Njihovo hišno vino je Steras iz Šareda pri Izoli.insta vinarja, ki sta vedno pridelovala naravi prijazno, leta 2015 pa sta se odločila, da se preusmerita v ekološko kmetijstvo. Bojan verjame v refošk, odkar so pod znamko Steras 2003 pa obnavljata vinograde, ki bodo zasejani s starimi, že nekoliko pozabljenimi istrskimi trtami.Za konec, ko se je dan že prevesil v večer, smo se osvežili z bananinim sladoledom z vaniljo in cimetom na lešnikovem drobljencu ter jabolčnim zavitkom. Diskretna ambientalna glasba se je prepletala z umirjenimi pogovori, ki so valovili med mizami. Poslovili smo se s kavo, prav tako ekološko. Usmeritev v vegansko, vegetarijansko in ekološko hrano je njihova največja prednost in razlog za obisk.