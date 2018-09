Ohrovt s krompirjem

Za 4 osebe:

0,5 glave ohrovta

8 krompirjev

1 večja čebula

olje, sol, poper, kumina

šopek peteršilja

Krompir očistimo, skuhamo v slani vodi, ohladimo, olupimo in narežemo na centimeter debele kolobarje. Ohrovt očistimo, razdelimo na liste in narežemo na centimeter debele rezance. Skuhamo v slani vodi in odcedimo. Čebulo drobno nasekljamo in svetlo rumeno prepražimo na olju. Dodamo ohrovt, solimo in popramo ter potresemo s ščepcem kumine. Premešamo in pražimo dve ali tri minute. Medtem v drugi ponvi z obeh strani na malo maščobe rjavo zapečemo krompir. Enakomerno ga naložimo po ohrovtu in okrasimo s peteršiljem.

Ohrovt je vrtnina, ki se pri nas kar pogosto znajde na mizi. Pripravljamo ga na podobne načine kot zelje. Dodajamo ga k pisanim enolončnicam, iz njega pripravimo priloge h glavnim jedem. Lahko ga kuhamo ali dušimo, seveda je okusen tudi surov. Lepi kodrasti listi bodo popestrili pisano mešano solato.Skuhamo ga s krompirjem, čim bolj gosto, da nastane okusna enolončnica, ki je lahko samostojna jed ali priloga k mesu, lahko pa vanjo narežemo klobaso ali prepečeno slanino. Ohrovt ima značilen okus in ne potrebuje veliko začimb, dovolj bo le sol, morda malo popra in, kot pri drugih kapusnicah, ščepec kumine. Če ne marate cele, pogoljufajte z mleto.