Ocvrt krompirček in piščanec brez olja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Je ocvrto v olju ali z vročim zrakom?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Cvrtniki na vroč zrak so odlična pogruntavščina za ljubitelje ocvrte hrane.

Ocvrt piščanec in krompirček nista nujno nezdrav obrok.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Cvrtje v olju je že dolgo na seznamu prepovedanega. FOTO: Guliver/Getty Images

Izraz cvrtnik na vroč zrak morda ni najbolj posrečen, saj cvreti pomeni pripravljati jed v vročem olju.

Ocvrta hrana je večni kamen spotike, saj že vsi vemo, da ni ravno zdrava. Ampak vsi vemo tudi, da je, vsaj za večino, zelo dobra. Ocvrt krompirček, piščanec ali dunajski zrezek, sir ... To so jedi, ki se vsaj občasno pojavijo na jedilniku, zapovedi o zdravi hrani gor ali dol. Hrustljava, zlato rjava skorjica in mehka, sočna vsebina, naj bo meso ali zelenjava, je resnici na ljubo še kako mamljiva, cvremo lahko tako rekoč vse.Če si občasno privoščimo ta mali greh, se držimo nekaj pravil, da bodo dobrote čim manj škodljive. Pri tem je ključno predvsem olje, v katerem bomo cvrli. Najbolje je izbrati kar namensko olje za cvrtje oziroma vsaj rafinirano, najbolje nevtralnega okusa. Velja namreč, da se lažja in bolj prečiščena olja pozneje pregrejejo, kar opazimo po tem, da se iz njih začne kaditi. Za primerjavo: nerafinirano sončnično olje se pregreje pri 107 stopinjah, rafinirano sončnično pa šele pri 232 stopinjah. Povejmo še, da je treba olje za cvrtje redno menjati, ne čakajmo do takrat, ko že vsa hiša smrdi po zažganem, olje pa dobi temno rjavo barvo.Potem izberemo ustrezno posodo, ki mora biti tako velika, da lahko kose hrane, ki jo cvremo, povsem potopimo v vroče olje. Najboljša bo seveda friteza ali električni cvrtnik, pri kateri lahko tudi natančno kontroliramo temperaturo priprave. Friteze so bile zelo priljubljene pred približno 20 ali celo več leti, danes pa veljajo skorajda za bogokletne.Ker se proizvajalci kot dvoživke sproti prilagajajo na povpraševanje, so tudi na tem področju sledili priporočilom o varni, zdravi hrani, in na tržišču lahko že nekaj časa najdemo cvrtnike oziroma friteze na vroč zrak. Samo ime aparata morda ni najbolj posrečeno, saj cvreti pomeni pripravljati jed v vroči maščobi, v tem aparatu pa olja uporabimo res le za vzorec.Ne glede na poimenovanje pa je električni cvrtnik na vroč znak imenitna pogruntavščina za ljubitelje ocvrtega krompirčka, piščančjih bedrc, rib, najrazličnejših zelenjavnih polpetov in drugih jedi, ki jim daje posebno noto prav hrustljavo zapečena skorja. Izkušnje kažejo, da lahko v tem aparatu pripravljamo vrsto jedi, meso, ribe, polpete, krompir pa tudi zelenjavo, panirano ali ne.Cvrtnik na vroč zrak deluje kot pečica, njegova prednost pa je v tem, da se izjemno hitro segreje, zato so jedi pripravljene zelo hitro, v povprečju v manj kot 20 minutah, kar je čas, v katerem se pečica še niti ne segreje. In še nekaj, pozabite na obupen vonj, ki se razleze po kuhinji, ko ribe cvremo v olju. Ko jih pečemo v cvrtniku na vroč zrak, bo kuhinja dišala le po ribah.