Njoki z bučo

Za 4 osebe:



0,5 kg buče

250 g moke

1 jajce

1 pest bučnic

muškatni orešček

sol

maslo



Buče očistimo, narežemo na kose in skuhamo v osoljeni vodi. Odcedimo in ohladimo. Pretlačimo, stresemo na cedilo in pustimo še pol ure, da odteče odvečna voda. V skledo stresemo moko, dodamo buče in jajce, muškatni orešček, mlete bučnice, malo soli in zamesimo testo. Mesimo, dokler ne dobimo gladke mase, ki se ne oprijemlje prstov, po potrebi dodajamo moko. Testo razvaljamo in oblikujemo njoke oziroma svaljke. Stresemo v vrelo vodo, ko priplavajo na površje, so kuhani. Postrežemo s stopljenim maslom in potresemo z bučnicami, celimi ali mletimi.

Buče so v kuhinji izjemno uporabne, lahko jih kuhamo, dušimo in pečemo, pripravljamo v slanih ali sladkih jedeh. Odlično se ujemajo z zelenjavo pa tudi k mesu jih postrežemo. Imajo precej bolj izrazit okus in barvo kot bučke, katerih glavna sezona je poleti.Ker smo buče ravno posadili, jih na vrtu še ni, morda se najde še kakšen paket lanskih v zamrzovalniku. Odtaljenih ne moremo peči, lahko pa iz njih pripravimo izvrstno juho, omako ali pire. Zanimiv je tudi recept za bučne njoke, ki bodo lepe oranžne barve. Katero koli jed pripravimo, zraven se odlično podajo bučna semena, juho ali omako pa izboljšamo z nekaj kapljicami gostega domačega bučnega olja. Nepogrešljiva začimba za buče je muškatni orešček.