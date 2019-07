Nepozabeno doživetje na Ljubljanici z dvema chefoma

Igor Jagodic skrbi za goste v restavraciji Strelec na gradu. FOTO: Marko Feist

Dada Jerovšek, Kaval Group in chef Mojimir Šiftar FOTO: Marko Feist

Menu

Dimljeno maslo, pašteta piščančjih jeter, kruh



,,Pozdravi iz kuhinje,,

Sladoled gosjih jeter, marmelada, ajda

Krompirjev ocvrtek, nadevan z kremo dimljene postrvi, čemaževa majoneza, vložen čemažev cvet, ikre postrvi



Rdeča postrv, ikre rdeče postrvi, lubenica, dashi lubenice, majoneza s koriandrom



Opečena, marinirana govedina, vložen, ocvrt in surov topinambur ali papeževa repica, šalotka v staranem kisu, lešniki



V maslu poširan romb, testenina z polento in mladim sirom, sok pečenega paradižnika z oljčnim oljem, paradižnik, olive, hrustljava ribja koža, pinjole



Srnin hrbet, pire zelene, omaka malin in slanine lardo, vložene maline, malinina gorčica, slanina



Krema s figovimi listi, fige, sladoled z figovimi listi, oljčno olje z limono, lešniki

Na kulinarični plovbi po reki Ljubljanici se prepustite edinstvenim okusom izbranih jedi vrhunskih chefovinIgor Jagodic, chef leta 2019, ki vodi kuhinjo v Restavraciji Strelec na Ljubljanskem Gradu in Mojmir Šiftar, mladi talent 2019, ki vodi restavracijo Evergreen, sta za vas pripravila slasten menu, ki ga bodo spremljala prvovrstna slovenska vina in romantične melodije.Na poletno kulinarično plovbo po Ljubljanici vas popeljemo, zberemo pa se ob, Gruberjevo nabrežje.Večerja na ladjici vključuje 5-hodni menu Chefov Igorja Jagodica in Mojmirja Šiftarja ob spremljavi vin domačih vinarjev, pijačo dobrodošlice, kavo po lastnem izboru z Lolite, ene izmed najbolj priljubljenih ljubljanskih kavarn, dvourni panoramski izlet zladjico Ljubljana in izvrstno živo glasbeno spremljavo.Ne pozabite - kulinarično razvajanje na ladjici lahko podarite za obletnico poroke ali rojstni dan, se malce drugače udeležite poslovnega kosila ali pa le želite doživeti Ljubljano z druge perspektive - z reke sedmerih imen, reke Ljubljanice.Prijavite se lahko tukaj . Vljudno vabljeni!