Najpogosteje pijemo brazilsko

Odlična brazilska kava je čista, sladka, srednje polnega okusa in le rahlo kisla.

Kavno zrno je seme kavovca v rdečem plodu, imenovanem češnja.

Ste tudi vi med tistimi, ki dan začno s skodelico sveže skuhane močne črne kave? Najboljša je sveže mleta, kar tri četrtine kave, ki je spijemo v Sloveniji, izvira iz Brazilije.Kavo proizvajajo v več kot 70 državah, od Azije in Afrike do Srednje in Južne Amerike. Glede na proizvodnjo je Brazilija v vrhu že več kot 150 let, po količini ji sledijo Vietnam, Kolumbija, Indonezija, Etiopija in Honduras, vsaka država pridela za svoje podnebje, kakovost tal in nadmorsko višino specifično kavo.V Braziliji se plantaže kavovcev raztezajo na desettisočih kvadratnih kilometrih podeželja, predvsem na območjih Minas Gerais, São Paulo in Parana. Tam je podnebje idealno za vzgojo in pridelavo kavnih zrn, tako arabike, ki prevladuje, kot robuste. Na obsežnih posestvih pridelajo tretjino vse kave na svetu, ki je v preteklost veljala predvsem kot odlična za kavne mešanice: skoraj ni mešanice za kavo ekspres, ki ne bi vsebovala brazilske kave. Brazilski proizvajalci pa vse bolj vlagajo v razvoj raznolikih vrst vrhunske posebne kave, ki razkrijejo vso pestrost, ki jo lahko ponudita pokrajina in podnebje. Poleg tega ima Brazilija med vsemi pridelovalkami najbolje razdelan sistem klasifikacije kave, kar daje še več vpogleda v profil in kakovost tega priljubljenega napitka.S soncem obsijana, z malo dežja in vlage je Brazilija idealna za suhi postopek (natural) obdelave, po katerem je pridelana večina tamkajšnje kave. Kavne češnje sušijo na soncu in jih šele pozneje olupijo. Tako kava razvije polnejše telo, več sladkobe in sadnih not. Drug postopek, po katerem je Brazilija zaslovela, se imenuje pulped natural. V njem se odstrani samo lupine plodov, kavna zrna pa se nato sušijo obdana s pulpo. Tak postopek je možen le v deželah z dovolj sonca in malo vlage ter daje kavi najboljše značilnosti, ki jih sicer omogočata mokri in suhi postopek obdelave. Odlična brazilska kava je čista, sladka, srednje polnega okusa in le rahlo kisla. Slovencem je taka očitno všeč. Tudi osnova najbolj priljubljene mešanice v vijolični vrečki barcafféja, ki nas spremlja od leta 1970, je prav brazilska arabika.