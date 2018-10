Najejmo se jih

Za najbolj priljubljeno sadje pa tudi najbolj zdravo veljajo jabolka. Čeprav jih lahko v trgovinah kupimo vse leto, so najboljša, ko je njihov čas – najejte se jih zdaj. Modro je namreč jesti lokalno in sezonsko. Ker se hranilne snovi skrivajo tudi v lupini, kupimo ekološko pridelana in jih ne lupimo. Najpogosteje jemo surova, iz njih kuhamo kompote in sadne kaše, marmelade in džeme, pečemo jih v zavitkih in pitah, sušimo, cenjena sta jabolčni kis in sok ... Odličen je tudi namaz na kruhu – skuti primešamo nastrgano jabolko, pokapljamo z limonovim sokom, dodamo nastrgan hren, sol in poper.