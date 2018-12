Naj za božič zadiši po domačem pecivu

Orehovi štrukeljčki FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Žepki z marmelado

Moko presejemo v skledo, dodamo pecilni prašek, sladkor in vaniljev sladkor. Dobro premešamo.

Potem dodamo na sobno temperaturo ogreto margarino, limonino lupinico in malo limonovega soka.

Sestavine dobro premešamo, zatem prilijemo kislo smetano.

Dobro zgnetemo, da nastane homogeno in gladko testo.

V hladilniku ga pustimo počivati vsaj pol ure.

Zatem ga prestavimo na pomokano delovno površino, na tanko zvaljamo in izrežemo kroge. Na sredino vsakega kroga položimo žličko izbrane marmelade. Prepognemo, da nastane žepek – vsakega pazljivo zapremo.

Pečemo na 180 stopinj Celzija okoli 15 minut.

Pečene žepke povaljamo v sladkorju v prahu.

Orehovi štrukeljci

Kvas razdrobimo, dodamo mu malo sladkorja in ga raztopimo v treh žlicah mleka. Pustimo nekaj časa, da nastane kvasec.

V skledo presejemo moko, dodamo sol in na sredino naredimo jamico.

V drugi skledi stepemo jajca, sladkor in vaniljev sladkor. To mešanico vlijemo v jamico in premešamo z roko. Dodamo kvasec in nazadnje še v mleku raztopljeno maslo.

Testo gnetemo, dokler se ne loči od sklede. Testo naj bo mehko.

Posodo s testom pokrijemo in pustimo vzhajati – količina naj se podvoji.

Vmes pripravimo nadev, in sicer orehe poparimo z vrelim mlekom, da nastane gosta zmes. Vanjo vmešamo sladkor, kakav in rum.

Vzhajano testo razvaljamo za nožev rob debelo in ga premažemo z nadevom.

Tesno zavijemo v štrukelj in narežemo na tri centimetrov debele štrukeljčke.

Polagamo jih na pekač, pokrit s papirjem za peko.

Štrukeljčke pečemo kakih 15 minut na 180 stopinjah Celzija.

smo decembra srečali kar dvakrat – prvič na tržnici pred Vilo Podvin, kamor lokalni ponudniki vsako prvo soboto v mesecu prinesejo doma pridelane dobrote. Decembrsko tržnico smo ujeli za rep, saj nas je tja prineslo šele okoli poldneva, ko prodajalci že počasi pospravljajo stojnice. K sreči je tisto opoldne pred našo sogovornico ostalo ravno toliko marmeladnih žepkov, da nam jih je ponudila v pokušino.»Če pridete v petek na lokalno tržnico, ki jo imamo pred zadrugo v Lescah, prinesem še orehove štrukeljce. A bodite točni – začnemo ob 14. uri, in največkrat je povpraševanje po domačih dobrotah takšno, da nam stvari hitro poidejo,« je napovedala Andreja Rozman.In tako je tudi bilo: ob petkih je pred malo zadružno prodajalno v Lescah velik semanji vrvež. Prodajalcev ni veliko, na obe roki bi jih prešteli in še bi ostal kak prst. Kupcev pa je (bilo) zelo veliko že, ko so ponudniki iz Lesc, Radovljice in vse tja do Kranja razpotegnjene okolice na pulte polagali zelenjavo, domača jabolka in krušne dobrote. Pravzaprav je bilo povpraševanje za domačimi dobrotami tako veliko, da je Andreja v samo nekaj minutah prodala za večjo košaro hlebcev. »Iz krušne moke so, danes spečeni,« je pojasnjevala, ko je mnogim že znanim in številnim novim obrazom v košarice ljubeče polagala doma pečen kruh.Narejen je bil tudi iz pirine in ajdove moke, ki jo na njeni kmetiji, to je v Globokem pri Radovljici, zmeljejo v mlinu na kamen. »Dolgo sem kruh, piškotke in še kaj pekla samo za domače, zadnjih nekaj let pa skupaj s hčerkopečem tudi za druge,« je Rozmanova malo božično zgodbo zapeljala do dobro znanih sladkih dobrot, ki lahko odlično dopolnijo prav vsako decembrsko druženje.Oba recepta za sladko klasiko sta posebna predvsem zato, ker gresta v tej gorenjski družini iz roda v rod. »Takšne žepke z marmelado in orehove štrukeljce je pekla že moja mama,« pojasni sogovornica, ki obe dobroti zdaj najraje zamesi v družbi hčerke Mojce.In točno to je bistvo decembrskih praznikov: da so sladki in začinjeni z dobro družbo tistih, ki jih imamo najraje. Vzemite si čas za vse, ki vam dopolnjujejo življenje in vanj prinašajo srečne trenutke!