Nadevan sladki krompir

Za 4 osebe:

4 manjši sladki krompirji

1 avokado

1 pest posušenih paradižnikov

1 pest sveže rukole

1 skodelica kalčkov

2 žlici oliv

limonov sok, olje, sol

1 žlica kisle smetane

1 majhna čebula

Pečico segrejemo na 200 stopinj. Krompir operemo in očistimo, po potrebi oščetkamo in osušimo. Namažemo z oljem in damo v pomaščen pekač. Pečemo približno eno uro, odvisno od velikosti.

Medtem pripravimo omako gvakamole: avokado olupimo, odstranimo koščico in meso pretlačimo z vilicami. Dodamo drobno nasekljano čebulo in kislo smetano, sok limone in začinimo s soljo in poprom. Zmešamo do gladkega.

Pečene gomolje previdno razpremo, z vilicami izdolbemo in malo zmehčamo meso. V vdolbino naložimo paradižnik, rukolo, narezane olive, kalčke in gvakamole.

Zelenjava je vedno okusna, kot priloga ali glavna jed, pripravimo lahko različno nadevano. Stalnica so polnjene paprike in bučke, ki jih spečemo v pečici. Običajno povrhu potresemo sir, ki se na vročini lepo raztopi. Med zanimiva živila, ki si zaslužijo tudi praznično pozornost, spada sladki krompir, ki ga dobimo skoraj v vsaki trgovini.Pripravimo ga podobno kot zimske buče, zanimivo jed pa dobimo, če ga spečemo in nadevamo z zelenjavo. Postrežemo lahko toplo ali hladno, odvisno od nadeva.