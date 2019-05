Modna oblikovalka obvlada tudi gruzijske jedi

»Veliko potujem. Kjer koli sem, obiščem tržnico in zavijem v katero od tradicionalnih restavracij. Tam, če je le možno, pokukam v kuhinjo in poprosim za kak recept. Prav tako se potrudim, da najdem starejše domačine, ki obvladajo lokalne recepte. Na ta način, prek receptov, sem spoznala že skoraj celotno vzhodno Evropo,« začne pripovedovati modna oblikovalka Vesna Levič o tem, kako v prostem času največkrat zaide v tradicionalne kuharske vode. Vanje je zaplavala tako globoko, da se je glas o njenem obvladovanju kuhalnice iz domače Škofje Loke razširil po Gorenjski in zajadral vse do Strahinja. Tam, v Biotehniškem centru Naklo, je spretna ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.