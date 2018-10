Za 4 osebe:



1 kilogram malin

1 liter rdečega vina

0,5 kg sladkorja

1 pomaranča

5 žlic pomarančnega likerja



V skledo stresemo maline in drobno narezano pomarančo ter temeljito pretlačimo z vilicami. Pomarančno lupino zmeljemo in dodamo sadju. Prilijemo 1 dcl vina in dobro premešamo. Posodo zapremo s pokrovom in postavimo v hladilnik za dva ali tri dni. Potem precedimo skozi gosto sito in prelijemo v lonec. Dodamo preostalo vino in sladkor ter med mešanjem segrevamo. Odstavimo, tik preden začne vreti. Dodamo pomarančni liker, premešamo in ohladimo. Prelijemo v steklenice in zapremo. Preden ponudimo, pustimo stati še nekaj dni.

Maline so izjemno sadje, ki osveži s svojim nevsiljivo kiselkastim okusom. Nastopajo v številnih jedeh, zlasti sladicah, pogosto v glavni vlogi. Viške skuhamo v sok, sirup ali marmelado, najboljše pa so pravkar nabrane. Poleg dobrega okusa so prijetne na pogled, zato jih uporabimo kot dekoracijo tort, sadnih solat, pudingov, kolačev, koktajlov in drugih dobrot.Lahko jih uporabimo tudi v malo bolj kompleksnih zahtevnejših receptih, kot je današnji malinov liker z vinom. Po dveh tednih bomo imeli odlično poletno osvežilno pijačo, ki bo popestrila piknik ali vrtno zabavo. Priprava ni zahtevna, a terja precej časa.