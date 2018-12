Makov biskvit s čokolado

Za 4 osebe:

2 skodelici mleka

2 skodelici moke

2 skodelici sladkorja

2 jajci

1 skodelica olja

1 vaniljev sladkor

1 pecilni prašek

100 g maka

5 g jedilne čokolade

rezina masla

V skledi zmešamo moko, sladkor, mak, vaniljev sladkor in pecilni prašek. Dodamo mleko, olje in jajca in zmešamo z mešalnikom. Maso vlijemo v pomaščen ali s peki papirjem obložen pekač in enakomerno razporedimo. Pečemo na 180 stopinj približno 45 minut. Biskvit pustimo, da se nekoliko ohladi. Medtem v vodni kopeli stopimo čokolado in maslo, z gladko maso prelijemo biskvit in počakamo, da se preliv strdi. Razrežemo na poljubne kose in postrežemo.

Makova zrna imajo v naši kulinariki dolgo zgodovino. Uporabljamo jih zlasti v pecivih in drugih jedeh iz testa, priljubljena so makova potica, različni rogljički in drugo drobno pecivo. Dodajamo jih v nadeve ali jih potresemo po kruhu. Najbolj znane so makovke, majhne bele štručke z makovim posipom.Mak se dobo obnese v slanih in sladkih jedeh, nepogrešljiv je na slanih palčkah in drugih prigrizkih iz krhkega testa, mešamo ga lahko s sirom, papriko ali drugimi semeni. Nekateri ga dodajajo k drugim jedem, na primer rižoti. Kupimo mletega ali v celih zrnih.