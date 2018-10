Lisičke s poširanim jajcem

Za 4 osebe:



400 g svežih lisičk

malo pora

košček sira tolminc

zelenjavna osnova

4 jajca

zelo malo kisa

sol, poper



Por malo popražimo na olju, nato dodamo lisičke in jih na vročem ognju podušimo, zalijemo z malo zelenjavne osnove in dodamo nariban sir, da dobimo lepo kremasto teksturo. Solimo in popramo. V drugi posodi zavremo vodo, dodamo kanček kisa in v njej poširamo jajce. Poširano jajce položimo na lisičke in postrežemo s hrustljavim krompirjem.

Gobe pripravljamo na najrazličnejše načine. Umešana jajca z lisičkami ali omleta z njimi so bržkone že bili na vašem jedilniku. Če bi radi poskusili nekaj drugačnega, vam za pokušino ponujamo receptiz Ošterije Debeluh.