Naravne barve zelenjave in sadja niso samo okras na našem krožniku in paša za oči, temveč vplivajo na zdravje.





Med predstavitvijo knjižice je bilo možno poskusiti zdrave solate. (Fotografije: Aleš Cipot)

Prim. mag. Branislava Belović, dr. med., je pri pripravi knjižice združila ljubezen do kuhanja in do dela na področju promocije zdravja.

Pred dnevi so v Murski Soboti predstavili knjižico z naslovom Lahko jem solate z nasveti in recepti avtorice prim. mag., dr. med. »Publikacija je plod večletnega dela na področju spodbujanja zdrave prehrane prebivalstva. Začetek sega več kot dve desetletji nazaj, ko sem se kot zdravnica začela intenzivno ukvarjati z zdravo prehrano. Združila sem veliki ljubezni: delo na področju promocije zdravja in enega izmed svojih hobijev – kuhanje. Za prvo sem hvaležna nekdanjim učiteljem na medicinski fakulteti v Zagrebu, za drugo pa mamiin očetu. Na svoji življenjski in profesionalni poti ter pri prostovoljnem delu sem srečala čudovite ženske, ki so me spodbudile k delu za dobro drugih. Zato publikacijo posvečam predvsem mami Ljubici, teti, učiteljici, prijateljicamin,« je povedala avtorica.Kot pravi, je solata pomemben del našega vsakodnevnega jedilnika. Sveže, kuhane in sestavljene so vir vitaminov, mineralov, antioksidantov, rastlinskih sterolov, flavonoidov in prehranskih vlaknin. Avtorica jih je predstavila po barvitosti, pestri paleti okusov in v zanimivih kombinacijah, tako da so primerne za vsak dan in praznično mizo. Priporoča, da zaužijemo od 25 do 40 dag zelenjave in od 15 do 25 dag sadja na dan. »Zelenjava in sadje vsebujeta vitamine, minerale, veliko prehranskih vlaknin in zaščitne snovi. Uživajte zelenjavo in sadje vseh barv. Držite se preprostega, a zelo učinkovitega pravila: vsak dan uživajte zelenjavo in/ali sadje oranžne, rdeče in zelene barve. Dodajte še zelenjavo in/ali sadje v barvah po lastni izbiri. V vsakdanjo prehrano vključite čim več sezonske zelenjave in sadja. Kadar je možno, uživajte sadje in zelenjavo, pridelano v lokalnem okolju.«Pri pripravi solat avtorica svetuje pogum, zlasti glede kombinacij. »Kombinirajte različno zelenjavo. Odlične so kombinacije s sadjem, jabolko se poda k številnim solatam. Tudi praznične jedi obogatite s solatami, miza bo tako bogata, polna barv in okusov s pridihom zdravega. Zakaj se ne bi poleg čudovito obarvane solate iz rdečega zelja ali rdeče pese šopirila oranžna solata iz surovega ali kuhanega korenčka? Zelena solata, paradižnik in paprika različnih barv so vedno dobra izbira. Uporabite tudi vloženo zelenjavo – pečene paprike, vložene šalotke, gobe, artičoke, kislo zelje ... Odlična izbira je tudi sveže ali suho sadje,« svetuje prim. mag. Branislava Belović, dr. med.