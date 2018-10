Lahki viski z okusom?

Stroga pravila

Škotski viski se stara v hrastovih sodih.

Uslužbenec destilarne Auchentoshan Nigel Baker med delom s sodi, v katerih viski starajo tudi do 25 let, preden ga pretočijo v steklenice.

Liker, ne škotski viski

Škotski viski lahko sestavljajo le ječmen, voda in kvas, staran pa mora biti v hrastovih sodih.

Profesor destiliranja Matthew Pauley preverja vzorce viskijev.

Kupec je kralj. Pri proizvajalcu pijač Diageo, lastniku najbolje prodajanega škotskega viskija johnnie walker, so šokirali celotno industrijo, ko se je v ameriškem časopisu Wall Street Journal pojavil njihov interni dokument, ki je omenjal potencialne inovacije, kot so viski z različnimi dodanimi okusi, viski z nižjo vsebnostjo alkohola in viski, staran v sodih, v katerih so prej starali tekilo. A prav veliko manevrirnega prostora nimajo. Britanski zakoni zapovedujejo, da mora imeti škotski viski najmanj 40 odstotkov alkohola, s čimer samodejno odpadejo različice z nižjo vsebnostjo."Obstaja veliko zanimanja za žgane pijače z manj alkohola," je novinarjem tiskovne agencije AFP povedal, profesor na centru za varjenje in destilacijo na univerzi Heriot-Watt. "Nekateri v žganjarskem sektorju že eksperimentirajo s pijačami z manj alkohola in celo z brezalkoholnimi 'žganji'. A ti poskusi niso bili ravno uspešni," dodaja Pauley, čigar police se šibijo pod posodami z zelišči, začimbami in okusi, ki se uporabljajo pri podobnih poskusih z ginom, pri viskiju pa so strogo prepovedani.Britanski zakoni določajo, da je škotski viski sestavljen iz ječmena, vode in kvasa, staran pa je v hrastovih sodih. To pomeni, da bi morebitni novi okusi ali arome zbudili pozornost združenja škotskega viskija (SWA). "Johnnie walker ne more nenadoma izdelovati viskija z okusom jagode in ga izvažati na Kitajsko," poudarja Pauley. "SWA je porabil veliko denarja, da je pošiljal ljudi po svetu in so testirali rjavkaste pijače s škotskim vzorcem, imamo pa tudi skupino pravnikov, ki preganjajo ponarejevalce viskija." Na njegovih policah so vreče praženega ječmena, imenovanega čokoladni slad, ki se je izkazal za spornega. Destilarna Glenmorangie, ki je v francoski lasti, namreč prodaja škotski single malt (viski iz enega slada), ki vsebuje tudi malce čokoladnega slada, medtem ko je majhna destilarna Eden Mill iz St. Andrewsa umaknila svoj viski s čokoladnim sladom, potem ko jo je SWA posvaril, naj ne odide predaleč s predpisane poti.Kakor pravijo pri SWA, proizvodnja novih pijač, ki temeljijo na škotskem viskiju, seveda ni prepovedana, "toda trženje tovrstnih izdelkov ne sme biti zavajajoče – nikjer ne sme pisati, da je to škotski viski, če to ni". Viskiji z dodanimi okusi se tako tržijo kot likerji in ne kot škotski viskiji, saj je ime scotch podobno geografsko zaščiteno kot francoski šampanjec (champagne). "Tudi šampanjca z okusom ne bi nihče prodajal pod geografsko zaščitenim imenom šampanjec," razlagajo pri SWA., član medstrankarskega odbora za viski v škotskem parlamentu, prav tako poziva k previdnosti pri tovrstnih inovacijah: "Rad bi videl, da ne bi uničevali ugleda škotskega viskija, zato pozivam proizvajalce pijač, naj ne hitijo preveč."Gostje bara Roseburn blizu stadiona za ragbi v Edinburgu so razdeljeni med tradicijo in inovacijami. Kamnosekje med srkanjem viskija prepričan, da so nerazumne inovacije v nasprotju s tem, kar viski predstavlja: "Viski je čudovita pijača, ki je dozorevala leta in leta. Če bi ji dodali ingver, limono ali malino, bi jo preprosto uničili." Medicinski bratpa je drugačnega mnenja; kakor pravi, verjame v spremembe, saj je poskusil trendovsko pijačo, ki temelji na viskiju, imenovano classic laddie. "Viski, kakršnega imamo danes, ne bi bil takšen, če ljudje v preteklosti ne bi poskušali česa novega, zato sem odprt za eksperimente."