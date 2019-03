Lahki njoki

Za 4 osebe:



400 g koruzne polente

150 g koruzne moke

8 dl vode

1 jajce

4 žlice oljčnega olja

sol



V vrelo slano vodo zlijemo olje in počasi med nenehnim mešanjem dodajamo polento. Pazimo, da se ne naredijo grudice. Ko se zmes zgosti, jo pustimo, da se ohladi. Dodamo jajce in zmešamo. Med postopnim dodajanjem moke zamesimo v gladko testo. Razdelimo ga na tri ali štiri dele in razvaljamo v za dober prst debele svaljke. Narežemo na centimeter debele koščke. Kuhamo v slani vodi, dokler ne priplavajo na površje, to je približno pet minut. Postrežemo z izbrano omako, okusni pa so tudi hladni.

Prva asociacija je gotovo polenta z mlekom za zajtrk ali z ocvirki kot priloga k mesnim jedem, zlasti golažu, preprosto jed iz koruznega zdroba pa lahko naredimo na več načinov. Če jo skuhamo bolj trdo, jo narežemo na poljubne koščke in popečemo, lahko same ali skupaj z zelenjavo. Lahko jo uporabimo namesto moke in spečemo pico, odlična je v zelenjavnih in sladkih sadnih narastkih.Če vanjo med kuhanjem zamešamo malo smetane, bo posebej mehka in prav sočna. Če nas priganja čas, skuhamo instant polento, ki bo pripravljena v nekaj minutah, za prave žgance pa si bo treba vzeti precej več časa. Pri kuhanju je pomembno, da jih vseskozi mešamo, saj se sicer hitro zgrudi.