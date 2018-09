Kulinarika povezala oba bregova Mure

Gourmet over Mura je zgodba, ki se je začela pisati predlani, letos so seznam ponudnikov še razširili. FOTO: Špela Ankele

Vasja Golar (Pivovarna Bevog) in Gorazd Kocbek (Oljarna Kocbek) FOTO: Špela Ankele

Pražena jetrca

Za 4 osebe:

60 dag telečjih jetrc (narezanih na tanke rezine)

6 manjših čebul (narezanih na rezine)

1 strok česna

1 dl traminca Steyer

sol, poper

jušna osnova

malo maščobe

malce timijana



Na maščobi najprej narahlo prepražimo čebulo. Potem dodamo česen, pomešamo, da zadiši. Zdaj dodamo še jetrca in pražimo. Ko vsa tekočina izpari, dodamo vino in spet mešamo, da vse izpari. Na koncu dolijemo malo jušne osnove. Šele zdaj solimo in popramo s sveže zmletim poprom. Postrežemo s timijanom.

FOTO: Špela Ankele

Kaj se zgodi, če si v okolici Murske Sobote podajo roke tisti, ki bi Sloveniji in svetu radi predstavili dobrote z obeh strani Mure? Takrat nastane zgodba z naslovom Gourmet over Mura. Ta se je začela pisati predlani, ko so h gurmanskim užitkom obiskovalce vabili(Gostilna Rajh),(Vinska klet Marof) in(Šunkarna Kodila). Pred dnevi so se kulinarično-turističnemu projektu priključili še štirje karizmatični podjetniki iz okolice:(Oljarna Kocbek),(Domačija Firbas),(Vinarstvo Steyer) in(pivovarna Bevog).Vseh sedem se je na sončen septembrski dan zbralo na brodu, ki blizu kraja Krog vozi z ene strani Mure na drugo. Brodarjainsta na krov naložila toliko dobrot, kot jih verjetno nista prevažala še nikoli. Ko sta brod spretno odpremila z brega in je zbrana druščina prispela točno na sredino reke, je Tanja Pintarič naznanila: »Reka Mura je bila vedno mejnik, a to se bo zdaj spremenilo. Mi, ki smo se zbrali v projektu Gourmet over Mura, želimo v uspešno celoto povezati uspešne zgodbe z obeh bregov reke Mure.«To nameravajo podjetniki iz okolice storiti kar sami, brez pomoči raznih turističnih agencij in organizacij. Odločili so se, da bodo za goste, ki bi si želeli poskusiti, kakšnega okusa je ta del Slovenije, pripravili kulinarični izlet. Za vse, ki bi radi zapluli v kulinarično avanturo, so ponudniki pripravili kupončke. Te bodo sprva prodajali pri vsakem od sedmih ponudnikov, pozneje nameravajo razširiti mrežo prodajnih mest.S takšnimi kupončki si bodo ljubitelji dobre hrane in pijače zagotovili popust pri vseh sedmih ponudnikih. Popust bodo raziskovalci okusov lahko porabili tako, da si bodo v Gostilni Rajh privoščili raziskovanje prekmurskih dobrot. Poleg tega bodo lahko pokukali v Vinsko klet Marof in se prepričali o kakovosti vin, nad katerimi pozorno bdi enolog Uroš Valcl, ali pa se bodo ustavili na pokušini v Šunkarni Kodila, ki so ji v vasi Markišavci pri Murski Soboti v zadnjem času pripeli še sodobno restavracijo, v kateri ustvarja simpatični kanadsko-slovenski chefPoleg tega si bodo lahko gurmanski popotniki ogledali skoraj 90 let stare stroje, ki iz bučnih semen iztisnejo svetovno znano olje z nalepko Kocbek, in se prepričali, kakšnega okusa so izdelki s te domačije. Če bodo želeli, bodo lahko pokukali na lično urejeno turistično-sadjarsko kmetijo, ki jo na robu Slovenskih goric vodi družina, si privoščili degustacijo v Steyerjevi Hiši dišečega traminca ali pa si ogledali sodobno pivovarno Bevog, kjer bodo lahko poskusili tam zvarjeno pivo.»Gost lahko vse ponudnike obišče v enem dnevu ali pa si ogled postojank razporedi na več dni,« je še eno podrobnost iz zgodbe Gourmet over Mura nanizala Tanja Pintarič. Za bralce Slovenskih novic je z veseljem zapisala preprost recept za klasično jed in zraven namignila na čudovito kombinacijo, ki jo lahko na jesen poskusite ponoviti v domači kuhinji: »Mi smo dodali še prilogo, in sicer smo pražena jetrca postregli s tankimi rezinami buče maslenke, ki smo jih samo narahlo popekli.«