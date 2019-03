Kranjski burgerji med najboljšimi v Evropi

Burger s sirom



Za 4 osebe:



4 burger bombetke

600 g mlete govedine

4 rezine sira

4 listi solate

4 rezine mesnatega paradižnika

12 kolutov sveže kumare

malo čebule

4 žlice majoneze



Začnemo z mesom. Mesarja prosimo, naj odreže kos bolj mastnega govejega mesa in naj ga dvakrat zmelje. Maščoba je ključnega pomena, saj poskrbi za sočnost in mehkobo.



Iz dvakrat mletega mesa oblikujemo štiri pleskavice, ki imajo približno dva centimetra večji premer kot bombetke. Med peko nekaj maščobe izteče in meso se skrči. Pomembno: solimo in popramo ga tik pred začetkom pečenja!

Ploščo ali debelo ponev močno segrejemo, dodamo par kapljic olja in nanj položimo pleskavice. Po štirih minutah obrnemo in pečemo še tri minute. Minuto pred koncem na vsako položimo rezino sira.



Bombetke prerežemo na pol in jih na plošči, ob pleskavicah, popečemo.

Ko so bombetke popečene, meso pripravljeno in sir malo stopljen, začnemo sestavljati burgerje.



Na spodnji del bombetke namažemo malo majoneze. Čez položimo list solate, rezino paradižnika, meso s sirom, tri kolutke kumaric in malce čebule. Pokrijemo z zgornjim delom bombetke, ki smo jo tudi namazali z majonezo.

Med velikani tudi mali Kranj

Kakovostno in slovensko

Žiga Antolin (levo) med pripravo vse bolj slavnih burgerjev, ki bodo kmalu praznovali četrti rojstni dan. FOTO: Ksaver Šinkar

Pozor, lahko jih zmanjka!

Ne samo poleti, na Savskem otoku je zaradi top burgerjev in kavarne, v kateri je zbranih veliko slovenskih kraft piv, živahno tudi v hladnejših mesecih. FOTO: Projekt Burger

Ravno prav veliki



»Projekt Burger peče perfektne klasične burgerje z dodatkom hišne omake, ki je pomemben del te uspešne zgodbe. Burgerji so ravno prav veliki, takšni, da ti v rokah ne bodo razpadli, in hkrati takšni, da lahko ugrizneš vanje. No, komajda,« so vse bolj znane kranjske lepotce opisali na spletni strani Big 7 Travel. Ocenjevanja so se lotili tako, da so iz vsake države izbrali nekaj najbolj odmevnih, nato pa upoštevali tudi druge dostopne ocene in spletna mnenja. Kot pravijo, je lestvico Big 7 Travel pomagala sestaviti ekipa, ki se razprostre prek 1,5 milijona uporabnikov spleta. Žiga Antolin pravi, da so jih o izboru obvestili šele, ko je bila lestvica že sestavljena, in jim hkrati zaželeli uspešno delo še naprej.

Aprila bodo minila štiri leta, odkar stainpremierno predstavila Projekt Burger. Tedaj je val burgermanije že dodobra zajel Slovenijo, onadva pa sta ugotovila, da ne moreta nikjer na Gorenjskem naročiti tistega pravega, narejenega po svojem okusu. Zato sta zavihala rokave in ga sestavila sama. Kako dobro sta to storila, ne dokazujejo samo številni zvesti oboževalci, ampak tudi laskave nagrade. Francoski kulinarični vodnik Gault&Millau je prostor, kjer so doma kranjski burgerji, uvrstil med najbolj popularna zbirališča v mestu. Veliko priznanje je te dni prišlo tudi s spletnega stičišča Big 7 Travel, kjer so Projekt Burger zavihteli na visoko, dvanajsto mesto v Evropi!Pred uspešnim kranjskim projektom so trendovski lokali iz velikih evropskih mest, začenši z najboljšim: Burger and Beyond (London), Gasoline Grill (København), Dish (Praga), Patty and Bun (prav tako London), Bamba Marha Burger Bar (Budimpešta), Barrels, Burgers & Beer (Stokholm), Bunset (Dublin), Burger Bar (Amsterdram) in Burgermeister (Berlin), The Beef Chief (spet Amsterdam) in Bread meets Bread (ki ima poslovalnice v Angliji in na Škotskem). Kako je majhnemu Kranju in burgerjem, ki na Savskem otoku nastajajo v prikolici, veliki vsega skupaj le nekaj kvadratnih metrov, uspelo priti med tako velike igralce?Tudi s tem, da že od začetka skrbno načrtujejo svojo podobo, se strinja Žiga Antolin, soustanovitelj in lastnik Projekt Burgerja. Fotografije burgerjev, ob katerih se ti cedijo sline in te kot magnet privabijo na Savski otok, ekipa redno objavlja na facebooku in instagramu, zelo so aktivni tudi na TripAdvisorju. »Jemo tudi z očmi in danes je res pomembno, na kakšen način je hrana predstavljena na spletu. Fotografije pripravljamo skupaj z različnimi mladimi fotografi iz Kranja. Zadnje čase tesno sodelujemo s kranjskim fotografom,« opiše Žiga Antolin.A lepa slika je le en korak do uspeha. Najpomembnejši pri hrani so, seveda, okusi. Te v Projektu Burger ustvarjajo tako, da se osredotočajo na kakovostne slovenske sestavine. »Za govedino že od začetka poskrbijo v Loških mesninah. Bombetke po našem receptu pečejo v eni od gorenjskih pekarn. Če se le da, izberemo čebulo, ki je rasla na Gorenjskem. Ko je sezona, uporabljamo Luštov paradižnik. Edino sir je angleški, kajti uporabljamo zgolj čedar,« se med glavnimi sestavinami, iz katerih nastajajo po Kranju in tudi v njegovi širši okolici oboževani burgerji, sprehodi Žiga Antolin.Kot rad pove, je v gostinstvo stopil iz ekonomskih voda: »Res pa je, da me je že življenje vleklo v gostinstvo, pa so me domači nekako prepričali, naj se raje lotim česa drugega, kajti kot gostinec bom delal vse konce tedna in bil v službi takrat, ko bodo drugi lepo na počitnicah.«Če še na kratko opišemo zgodbo, ki se je te dni uvrstila na dvanajsto mesto v Evropi: prve burgerje so Kranjčanom predstavili 10. aprila 2015. Takrat so na Savskem otoku odprli Kavarno Bazen in tisti dan je slavnostni dogodek pospremila stojnica z burgerji. Navdušenje povabljencev je bilo ogromno in tako je Projekt Burger na Savskem otoku gostoval še nekaj prihodnjih koncev tedna. Vsakokrat ista zgodba: burgerji so bili razprodani, navdušenje Kranjčanov je bilo izjemno! Tako so še isto leto, v začetku septembra, ob kavarno postavili prikolico, v kateri še danes nastajajo imenitni burgerji.Receptov v vseh teh letih niso kaj prida spreminjali, so se pa prvotna imena burgerjev sčasoma spremenila oziroma skrajšala. »Na začetku smo imeli burger cheeznot, ki smo ga pogovorno imenovali cheeze, pa se je to ime kar uveljavilo in nazadnje tudi pristalo na jedilniku,« je o tistem, ki dela družbo štirim govejim, enemu piščančjemu in trem sendvičem (eden je namenjen vegetarijancem), povedal Žiga Antolin. Za vas je pripravil nekoliko prilagojen recept za burger s sirom, za prihodnost pa napovedal še kakšno, okusno nadaljevanje zgodbe o slavnih kranjskih burgerjih, ki so se povzpeli med najboljše v Evropi.V vednost: potem ko je minuli teden Big 7 Travel izdal lestvico, se je že tako veliko zanimanje za kranjske burgerje še povečalo. Minulo nedeljo so že do 16. ure razprodali čisto vse, kar so imeli pripravljeno za ta dan, tako hitro pa burgerji v skoraj štiriletni zgodovini Projekta Burger še niso izginili iz prikolice!