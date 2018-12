Korenčkova juha

Za 4 osebe:



1 kg korenja

1 strok česna

1 čebula

maslo

4 zvezdasti janeži

sol, poper, lovorjev list

timijan, kurkuma, kisla smetana



Korenje, česen in čebulo očistimo in olupimo. Česen in čebulo drobno nasekljamo in rahlo prepražimo na maslu. Začinimo s timijanom in lovorovim listom ter zvezdastim janežem ter pražimo približno pet minut. Dodamo narezano korenje in ščepec kurkume in zalijemo z vodo. Ko zavre, zmanjšamo ogenj in pustimo vreti 15-20 minut. Odstranimo lovor in janež, solimo in popramo ter zmešamo s paličnim mešalnikom, da dobimo kremasto juho. Nalijemo v jušne skodelice, vmešamo po žličko kisle smetane in potresemo s čilijem.

Zelenjavna juha, bodisi bistra bodisi kremna, bo prijetno pogrela. Če v hladilniku nimamo raznolike zelenjave, imamo vedno kaj korenja, kilogam bo že dovolj za manjše omizje. Potrebujemo še nekaj začimb in največ pol ure za pripravo.Kremne juhe, ki so povsem gladke in enakomerne barve, je najbolje postreči kar v krožniku ali jušni skodelici, da jih lahko potem še okrasimo, na primer z vejico peteršilja ali drugega zelišča, v našem primeru smo jo potresli z malo posušenega čilija, ki se lepo poda na korenje, za okus pa vmešamo še malo kisle smetane.